: Trento, l'autista del bus che lascia a piedi i profughi alla fermata (con video) - giusmo1 : Trento, l'autista del bus che lascia a piedi i profughi alla fermata (con video) - Cascavel47 : Trento, l’autista del bus è di destra e lascia a piedi i migranti. L’azienda di trasporti: “Diverse violazioni”… - patriziagatto3 : RT @repubblica: Trento, l'autista del bus che lascia a piedi i profughi alla fermata -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Era già finito sui giornali l’estate scorsa perché in un post un po’ sopra le righe, su Facebook, aveva augurato al presidente della Provincia autonoma di, Ugo Rossi, di fare la stessa fine dell’orsa Kj2, abbattuta tra le polemiche dopo che aveva aggredito una persona. Si era pentito, aveva chiesto scusa e cancellato il post ma non era bastato. Moreno Salvetti, consigliere eletto in una lista civica ad Avio (), era stato costretto are la giunta comunale dove tutti lo consideravano il “braccio destro” del sindaco. Ora però rischia un procedimento disciplinare e in teoria rischia la sanzione più grave, il licenziamento. Perché Moreno Salvetti fa politica ma innanzitutto è un lavoratore che da vent’anni guida gli autobus (pubblici) di Trentino Trasporti, la società della provincia autonoma di. Ed è lui, secondo gli accertamenti del, il conducente che non ...