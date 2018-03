Trapani | Cisl lancia campagna per edilizia scolastica | fermi 70 progetti 3

Trapani : Cisl lancia campagna per edilizia scolastica - fermi 70 progetti (2) : (AdnKronos) - Il sindacato porta anche qualche esempio. Analizzando il piano annuale 2017 delle opere pubbliche del Comune di Trapani che dovevano andare in gara entro lo scorso anno, su sette progetti solo uno - la manutenzione straordinaria del plesso scolastico Buscaino Campo - risulta essere dot

Trapani : Cisl lancia campagna per edilizia scolastica - fermi 70 progetti : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - Prende il via a Trapani la campagna della Cisl per avviare i cantieri nelle scuole del Comune e del Libero consorzio trapanese. Sarebbero circa 70 i progetti di edilizia scolastica - ristrutturazione edifici, messa in sicurezza, realizzazione di nuovi plessi - fermi al