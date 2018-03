Tragedia Astori | dalla Lazio importante segnale di prevenzione

Morto nel sonno un altro calciatore. Come Astori : un’altra Tragedia nel calcio. Ancora più giovane del capitano della Fiorentina : la terribile notizia che ha (di nuovo) sconvolto lo sport : Ancora una tragedia in un mondo, quello del calcio, che non sembra davvero trovare pace in questi primi, maledetti giorni di marzo. Quelli che hanno visto la serie A e il mondo intero stingersi commosso intorno alle lacrime della compagna e della figlia di Davide Astori, capitano della Fiorentina trovato senza vita nella sua camera d’albergo a Udine dove si trovava per disputare una sfida di campionato, Morto a seguito di un malore ...

Francia - un'altra Tragedia dopo Astori : 19enne del Tours muore nel sonno : un'altra tragedia nel mondo del calcio, a nemmeno una settimana di distanza dalla morte di Davide Astori. Thomas Rodriguez, giovane promessa francese, è stato trovato morto a soli 19 anni nel suo letto presso il centro di ...

Non solo Astori - Tragedia in piscina a Napoli : muore un giovanissimo atleta : tragedia nel mondo del nuoto: Mario Riccio muore a soli 17 anni durante un allenamento in piscina A soli pochissimi giorni dalla scomparsa di Davide Astori, il mondo dello sport si ritrova nuovamente a piangere per un'altra morte improvvisa, inaspettata, ingiusta. Questa volta non si tratta di un grande campione, già noto in tutt'Italia o in tutto il mondo, ...

Tragedia Astori - Batistuta : 'Una morte inaccettabile - inondiamo di affetto la famiglia di Davide' : Un trauma che colpisce una comunità, in particolare il nostro mondo. Non conoscevo di persona Davide, ma i miei amici fiorentini mi avevano sempre presentato uno splendido ritratto di lui. In campo ...

PSG-Real Madrid - Zidane : 'Astori? Che Tragedia. Penso alla famiglia e alla figlia' : Vittoria all'andata per 3-1 al Santiago Bernabeu, vittoria anche al ritorno per 2-1 al Parco dei Principi. Il Real Madrid supera l'ostacolo Paris Saint Germain e si conferma infallibile in Champions ...

Tragedia Davide Astori : non sono ancora escluse cause esterne : “Soltanto tra sessanta giorni, quando avremo la diagnosi definitiva, si potrà dire con certezza esattamente che non ci siano state cause che potevano essere riconoscibili o cause esterne di qualche tipo“. Lo ha detto il Procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo dopo aver ricevuto il primo responso dell’autopsia eseguita dai medici legali sul corpo del capitano della Fiorentina Davide Astori. La Procura ha quindi rilasciato il ...

Tragedia Davide Astori : diffusi i primi risultati dell’autopsia sulla causa della morte : 1/94 LaPresse/Jennifer Lorenzini ...

Cena - playstation e whatsapp a Sportiello : le ultime ore di Astori prima della Tragedia : Davide Astori , con la sua morte improvvisa e inaspettata, ha lasciato un vuoto tremendo in tutti gli amanti del calcio, dello sport e della vita. Eppure la sera prima della immane tragedia il capitano della Fiorentina aveva Cenato regolarmente insieme a tutta la squadra e si era poi rilassato con il suo compagno di squadra ...

Tragedia Astori - il toccante omaggio della Fiorentina alla famiglia - : Il destino è stato beffardo due volte con Davide Astori. Anzi, tre. Il capitano della Fiorentina è morto nella maniera più assurda e crudele, all'improvviso, nel sonno poche ore prima di guidare i ...

Tragedia Astori - domani l’autopsia : affidata al cardiopatologo che indagò sulla morte di Igor Bovolenta : 1/96 LaPresse/Jennifer Lorenzini ...

Tragedia Astori - la Fiorentina cambia il suo logo : La notizia della tragica morte di Davide Astori , scomparso a 31 anni nella sua camera d'albergo a Udine dove si trovava con la squadra, ha scosso tutto il mondo del calcio italiano e internazionale. Sui social network sono stati tanti i messaggi di cordoglio di giocatori e tecnici che hanno voluto dare un loro ricordo del giocatore della Fiorentina . ...

Tragedia Astori - ecco il messaggio di Steven Zhang sui social : Davide Astori è venuto a mancare nelle notte. L'ex capitano e difensore della Fiorentina è stato salutato da molti, da tanti giocatori, dirigenti e protagonisti del mondo del calcio. Steven Zhang non si è tirato indietro, anzi si è dimostrato attento alle vicende riguardanti l'ex centrale della Viola. 'Riposa in pace!' ha affermato il professionista sul suo ...