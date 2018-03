Traffico di auto di lusso rubate | maxi scoperta nel porto di Salerno

Tragico schianto lungo la E45 - muore conducente di un'auto : Traffico bloccato : Incidente mortale lungo la E45 nel pomeriggio di sabato 3 marzo, a Perugia. Secondo quanto comunicato da Anas ' a causa di un incidente avvenuto in corrispondenza del km 76,000 - in direzione di Orte -...

**Atlantia : in 2017 Traffico Autostrade Italia +2 - 2%** : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – Nel 2017 il traffico sulla rete autostradale Italiana di Atlantia registra un aumento del 2,2% (+2,8% escludendo l’effetto anno bisestile e includendo l’effetto mix derivante dalla maggiore crescita dei mezzi pesanti). Il traffico sulla rete autostradale estera del gruppo è in crescita del 3,6%. L'articolo **Atlantia: in 2017 traffico Autostrade Italia +2,2%** sembra essere il primo su Meteo Web.

Neve a Napoli - “The Day After Tomorrow” in tangenziale : auto di traverso - Traffico in tilt ma gli automobilisti scendono e giocano a palle di neve [FOTO] : 1/18 ...

METEO E VIABILITÀ AUTOSTRADE/ Neve e gelo polare Buran : info Traffico - consigli per auto e limitazione tir : VIABILITÀ autoSTRADE e METEO: Neve e gelo polare sull'Italia. I consigli contro Buran: la Polizia lancia l'allerta e si rivolge agli automobilisti, "partite solo se necessario"(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 13:55:00 GMT)

BLOCCO Traffico auto ROMA/ Oggi 25 febbraio Fascia Verde stop circolazione : riscaldamenti su - esentati e orari : BLOCCO TRAFFICO AUTO ROMA Oggi 25 febbraio, stop circolazione Fascia Verde: info, orari e veicoli esentati. Le ultime notizie sul provvedimento e le polemiche: è in arrivo Buran(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 10:05:00 GMT)

Blocco del Traffico a Roma - niente auto nella fascia verde : fermi anche i diesel euro 6 : Blocco del traffico a Roma, per la quarta e ultima domenica ecologica. Limitazioni della circolazione all'interno della fascia verde per gran parte del traffico privato, quindi. Blocco del traffico a Roma, gli...

Blocco Traffico auto Roma/ Oggi 25 febbraio - stop circolazione Fascia Verde : info - orari e veicoli esentati : Blocco traffico auto Roma Oggi 25 febbraio, stop circolazione Fascia Verde: info, orari e veicoli esentati. Le ultime notizie sul provvedimento e le polemiche: è in arrivo Buran(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 05:50:00 GMT)

Lesmo - maxitamponamento sulla Sp7 con cinque auto : Traffico bloccato : maxitamponamento a Lesmo sulla Sp7, coinvolte cinque auto. traffico bloccato. Il conducente di un'auto in codice giallo all'ospedale di Vimercate Il traffico va in tilt a Lesmo a causa di un maxi ...

Gestiva Traffico di pezzi di ricambio di auto rubate : arrestato noto commerciante stabiese arrestato : POMPEI - noto commerciante di automobili stabiese Gestiva un traffico di pezzi di ricambio di auto rubate su commissione. T. M., 30 anni con piccoli precedenti, è finito in manette nel corso di una ...

Atlantia - Castellucci : Traffico autostradale +5 - 1% da inizio anno : Roma, 21 feb. , askanews, Il traffico registrato sulla rete autostradale italiana di Atlantia ha registrato nel 1° mese e mezzo del 2018 un incremento del 5,1%, con una crescita del 6,1% di quello ...

Roma - incidente sul Gra - auto in fiamme : quattro veicoli coinvolti - Traffico bloccato : Grave incidente stradale questa mattina sul Raccordo: quattro le auto coinvolte, un veicolo in fiamme in galleria tra Casal del Marmo e Trionfale. Anas comunica che il traffico è provvisoriamente ...

Elezioni - fece 32 mesi di carcere per Traffico d’armi e terrorismo. Ex deputato Fi ricandidato all’Estero (da autonomo) : Coming back, a volte tornano. Tra le candidature sorprendenti della tornata elettorale 2018 spicca senz’altro quella dell’ex deputato messinese Massimo Romagnoli, circoscrizione estero, che agli elettori italiani si ripropone con quello slogan: “Coming back”. In effetti Romagnoli, imprenditore e politico, torna da molto lontano: dal carcere di Manhattan. Torna e si candida dopo 32 mesi di detenzione per traffico di armi e terrorismo ...

Roma : auto contro tram a Lungotevere. Disagi al Traffico : Roma – incidente tra auto e tram su Lungotevere Roma – traffico a rilento su Lungotevere Raffaello Sanzio, all’altezza di Piazza Gioacchino Belli in zona... L'articolo Roma: auto contro tram a Lungotevere. Disagi al traffico su Roma Daily News.

INCIDENTE STRADALE/ Tivoli - schianto auto contro bus Cotral : feriti e Traffico ko (oggi 16 febbraio 2018) : INCIDENTE STRADALE, ultime notizie di oggi 16febbraio 2018: Tivoli, schianto auto contro Bus Cotral. Un ferito portato al Policlinico di Roma, feriti e traffico in rilento(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 11:15:00 GMT)