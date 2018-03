Tra Oriente e mercati etnici i mille volti di Parigi

Trani News - L'associazione culturale progetto Bovio ospite del grande oriente d'Italia : ... già iniziato dalla loggia 'Caprera' all'oriente di Trani nel 1865, , il cui contributo, oltre che nella vita politica del Paese, è stato determinante anche all'interno del grande oriente d'Italia. '...

48 ore a... Istanbul - frontiera Tra Occidente e Oriente : Millenaria frontiera tra Occidente e Oriente, Istanbul è una delle megalopoli più antiche del mondo. Un crocevia di culture, razze e religioni. Qui la Costantinopoli romana si è imposta sui greci e poi amalgamata ai traffici bizantini, alle eresie ortodosse e ai mercanti veneziani. Per poi cedere alle invasioni turche e diventare la città di bazar ...

FiumiCina - ecco come approfittare del Traffico aereo verso oriente : Roma. I primi dati del traffico aereo quest'anno confermano una crescita dei collegamenti tra Fiumicino e l'estremo oriente, che è aumentata del 16,4 per cento nel mese di gennaio. La Cina in ...

In Medio Oriente cambiano alleanze e Tradizioni : Le guerre e le rivalità hanno cambiato la situazione: Bashar al Assad è scontento del sostegno turco, in Iran gli accademici alzano la voce e il clero saudita diventa moderato. Leggi

Traffico di rifiuti Tra Puglia e Africa-Medio Oriente : arrestati tre imprenditori : Due degli imprenditori sono di Ruvo di Puglia, il terzo è egiziano. Anche sette persone denunciate a piede libero. Sequestrate quattro aziende a Palo del Colle, Ruvo di Puglia e Andria

Medio Oriente - attacchi di Israele sulla Siria dopo l’ingresso di un drone. La conTraerea abbatte un caccia : Altissima tensione tra Israele e l’Iran. Un aereo da caccia israeliano F-16 è stato abbattuto dalla contraerea Siriana mentre l’esercito stava conducendo attacchi contro “12 obiettivi iraniani” in Siria dopo aver intercettato un drone iraniano lanciato dalla Siria. Uno dei piloti è ferito gravemente, scrive il sito Ynet, citando fonti militari. In seguito l’esercito israeliano ha confermato di aver condotto nuovi raid contro ...

Transiberiana Imperial Russia : il leggendario viaggio da Occidente ad Oriente su un lussuoso treno d'altri tempi : Una sala è dedicata ai concerti ed agli spettacoli folkloristici. I trasferimenti più lunghi vengono effettuati durante la notte, per dedicare le giornate alle visite culturali a terra.

Gestire i risparmi dei ricchi cinesi Pronto il piano di Banca Intesa La sTrategia d'Oriente di Messina : Carlo Messina, numero uno di Intesa Sanpaolo, ha ribadito oggi l’interesse del gruppo per crescere in Cina. Una crescita che potrà interessare tanto il corporate e investment banking, per assistere le imprese italiane impegnate nei progetti legati alla nuova “via della seta” di Pechino, quanto il risparmio gestito. In quest’ultimo caso visto l’attenzione con cui anche Generali sta valutando un suo rafforzamento nel paese asiatico, potrebbe ...

Viaggio nella danza Tra Oriente e Occidente con 'Mediterranea' di Bigonzetti - Sardiniapost.it : " Mediterranea " di Mauro Bigonzetti apre il cartellone della danza a Sassari e Cagliari: in programma quattro spettacoli tra gennaio e aprile, tra classiche e moderne declinazioni dell'arte di ...

Suggestioni d'Oriente al Lyrick Tra danza e arte cinese : Una produzione mozzafiato che continua a richiamare il pubblico di tutto il mondo. Uno show carico di spiritualità che fonde grazia ed energia attraverso coreografie travolgenti e acrobatiche. Dalle ...

Stagione TeaTrale 2018 : ad Assisi va in scena Suggestioni D'Oriente Anteprima : Una produzione mozzafiato, sospesa tra danza e arte circense, che continua a richiamare il pubblico di tutto il mondo. Uno show carico di spiritualità che fonde grazia ed energia attraverso ...