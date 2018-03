Toys For Bob è lo studio responsabile della versione Switch di Crash Bandicoot N Sane

Sex Toys ispirati al cinema. Dopo Star Wars tocca a La forma dell’acqua : L’amore per il cinema non conosce limiti, anche quando si tratta di sviluppare sex toys ispirati a pellicole famose. Così, a Natale c’è stato il boom di vibratori e affini collegati a Star Wars, da ovvie spade laser a più creativi giocattolini che ricordano R2D2, C3PO e via discorrendo. Per San Valentino (e San Faustino), in concomitanza con l’uscita in sala de La forma dell’acqua, ultima fatica di Guillermo del Toro in ...