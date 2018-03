Tour de France 2020 | la Grande Partenza sarà a Nizza! Seconda volta in Costa Azzurra

Dramma nella B francese : 19enne del Tours deceduto nel sonno : Dramma nella B francese: 19enne del Tours deceduto nel sonno Il decesso è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, per cause ancora da accertare Continua a leggere L'articolo Dramma nella B francese: 19enne del Tours deceduto nel sonno proviene da NewsGo.

Francesca Michielin Tour 2018 : sold out anche a Milano - Bologna e Trento : Grazie alla partnership con la piattaforma web Treedom , ogni 200mila streaming verrà piantato un albero in Kenya : ora la foresta ' 2640 ' di Francesca conta ben 81 alberi. Autore: Chiara Cipolla 05-...

Ancora ombre sul ciclismo : doping per il vincitore del 'Tour de France' 2012? : La relazione del comitato, denominata ' Lotta contro il doping nello sport ', ha affermato che il diffuso sistema di esenzione di farmaci dall'uso terapeutico era troppo aperto agli abusi. Non è ...

Ciclismo - Bradley Wiggins accusato di doping dalla commissione parlamentare : ha barato al Tour de France 2012? : Bradley Wiggins vinse il Tour de France 2012, l’ultimo prima dell’era Chris Froome (interrotta solo dal successo di Vincenzo Nibali nel 2014). Il britannico dominò quell’edizione della Grand Boucle ma un rapporto proveniente da oltre Manica accusa pesantemente l’attuale 37enne che nel frattempo si è dato al canottaggio. L’accusa, mossa dal comitato parlamentare Department for Digital, Culture, Media and Sport, ...

Non solo F1 : il Tour de France vuole cancellare miss da podio : Prima ci aveva pensato la Formula 1 a cancellare la figura delle "ombrelline", preoccupata che fosse poco decorosa per le ragazze. Ora la stessa considerazione arriva dal Tour de France, che secondo indiscrezioni del Times sarebbe pronto allo stesso passo indietro.L'A.S.O, che organizza la competizione Francese, avrebbe ormai deciso di cancellare la figura delle ragazze che all'arrivo festeggiano con un bacio il ...

Golf - PGA Tour 2018 : Cantlay - McDowell e Saunders al comando del Genesis Open. Tiger Woods e Francesco Molinari non superano il taglio : Tre atleti sono momentaneamente in testa al Genesis Open, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Riviera Country Club di Pacific Palisades, in California. Ma il secondo giro è ancora incompleto a causa del sopraggiungere dell’oscurità e così la classifica al termine della seconda giornata è ancora provvisoria. A guidare la leaderboard per ora ci sono gli statunitensi Patrick Cantlay e ...

Golf - PGA Tour 2018 : Patrick Cantlay e Tony Finau in testa al Genesis Open. Alti e bassi per Tiger Woods - partenza a rilento per Francesco Molinari : partenza a rilento per i big nel primo giro del Genesis Open, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Riviera Country Club di Pacific Palisades, in California. A comandare la classifica per ora sono gli statunitensi Patrick Cantlay e Tony Finau, abili nell’interpretare al meglio le insidie del percorso e ad issarsi in vetta con 66 colpi (-5), staccando di una lunghezza i connazionali ...

Il 17 marzo parte da Milano il 'FRANCESCA MICHIELIN Tour 2018' - : ... l'unica piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online: ai 50 alberi già piantati da Francesca e Treedom, se ne sono aggiunti altri 10 grazie allo streaming ...

Golf - PGA Tour 2018 : Rickie Fowler e Bryson DeChambeau in testa al Waste Management Phoenix Open - Francesco Molinari in rimonta : Dominio USA al termine del secondo giro del Waste Management Phoenix Open, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del TPC Scottsdale, in Arizona. Rickie Fowler e Bryson DeChambeau guidano ora la classifica con 10 colpi sotto il par, avendo concluso il terzo round a quota -5 (66 colpi) con due andamenti completamente differenti. Fowler ha brillato nelle prime 9 buche, salvo perdere brillantezza ...

Golf - PGA Tour 2018 : gran primo round di Bill Haas nel Waste Management Phoneix Open. 46° Francesco Molinari : Al termine della parentesi californiana il PGA Tour 2018 si è spostato rapidamente in Arizona, precisamente a Scottsdale, per dar vita al Waste Management Phoneix Open (montepremi 6,9 milioni di dollari). Quando ormai si è chiuso il primo round sul percorso par 71 del TPC Scottsdale troviamo in testa alla classifica Bill Haas. L’americano guida con il punteggio di -7 (64 colpi), frutto di un ottimo percorso netto concluso con 5 birdie ed ...

Pga Tour : Francesco Molinari al Phoenix open : Roma, 31 gen. , askanews, Francesco Molinari torna subito in campo nel Waste Management Phoenix open , 1-4 febbraio, , sua seconda gara nel 2018 dopo la partecipazione con 45° posto al Farmers ...

L'avvocato Francesco Maresca contro il Tour di Amanda Knox : "Guadagna offendendo la memoria di Meredith" : "Spero che riesca a capire quanto sia inappropriato questo comportamento e come la famiglia di Meredith Kercher possa essere colpita". L'avvocato Francesco Maresca, legale dei familiari della giovane inglese uccisa a Perugia, commenta così il tour a pagamento di Amanda Knox nei college americani per parlare del delitto. Secondo il legale si tratta di un'iniziativa di "cattivo gusto"."Amanda Knox non finisce mai di sorprenderci" afferma ...

Golf - PGA Tour. Ryan Palmer svetta al comando del Farmers Insurance Open. Arretra Francesco Molinari - si salva Tiger Woods : Un finale travolgente consente allo statunitense Ryan Palmer di volare al comando del Farmers Insurance Open (montepremi 6,9 milioni di dollari), torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Torrey Pines Golf Course di La Jolla, in California. Con un eagle e un birdie nelle ultime due buche, Palmer ha chiuso il round in 67 colpi (-5) e si è issato al comando a quota -11, staccando di una ...

Golf - PGA Tour 2018 : Tony Finau guida la classifica del Farm Insurance Open. Quarto un ottimo Francesco Molinari : Il PGA Tour continua la campagna californiana dando vita al Farm Insurance Open 2018 (montepremi 6,9 milioni di dollari). L’evento, che si disputa sul percorso par 72 del Torrey Pines Golf Course di La Jolla (California), splendida località nei pressi di San Diego, nella passata stagione vide trionfare lo spagnolo Jon Rahm. Al termine della prima giornata la classifica parla per lo più uno slang statunitense. Troviamo infatti al comando ...