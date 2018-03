Totti non si smentisce mai | così beffa il portiere sul campo di calcetto La firma del

Totti non perde il vizio e fa il cucchiaio anche a calcetto con gli amici : Francesco Totti non finisce mai di stupire e anche ora che è un ex calciatore quando gioca con gli amici sfodera di gesti da capolavoro come il gol a cucchiaio segnato in un torneo di calcetto giocato ...

E brava Chanel! Cosa è successo alla figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Non solo Cristian - anche la secondogenita già si distingue. Peccato che papà non c’era… : L’ultima volta che abbiamo visto in tv Chanel Totti era pochi mesi fa, durante la finale del Grande Fratello Vip. Si è presentata sul palco a sorpresa, coi fratelli Cristian e Isabel e lasciato di stucco mamma Ilary e il pubblico. Nessuno, nemmeno la padrona di casa, si aspettava quell’incursione. È stato un bel momento, affettuoso, anche se i telespettatori hanno sperato fino all’ultimo che anche Francesco Totti, che ...

Roma - Totti : 'Usciremo dalla crisi solo se siamo uniti. Non penso ad allenare' : Ci sono tanti grandi volti del mondo dello sport… Ancora non li ho visti tutti. Uno in particolare è il mio amico Federer, è qui dietro a me. E' una squadra diversa dal solito, ma molto ...

Totti sullo Scudetto/ "Spero vinca il Napoli e non la Juventus. Monchi da Pallotta - ma non per Di Francesco" : Totti sullo Scudetto, il dirigente della Roma ammette di tifare Napoli nella corsa a due contro la Juventus perché altrimenti le cose diventerebbero troppo monotone.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 18:10:00 GMT)

Roma - Totti sempre da leader : 'Schick è super. E Nainggolan non si discute' : Roma - La Roma vive una fase delicata della sua stagione, tra il campionato in cui lotta per un posto in Champions League con Lazio e Inter e nella stessa competizione europa che la vedrà ospitare il ...

Francesco Totti - C’è posta per te/ La sorpresa dell'ex Capitano della Roma e quell'impegno non mantenuto : Francesco Totti in una intervista al Daily Mirror, ha enfatizzato lo straordinario stato di forma dell’ex compagno di squadra Salah definendolo tra i migliori al mondo. (Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 18:40:00 GMT)

Totti : 'Non ci sarà un altro Totti che possa restare nella Roma - mio figlio...' : E' un trofeo che vinci conquistanto la Champions e il Mondiale e io avendo vinto solo scudetto o coppa Italia non ero in grado di poter combattere con loro' TRA I PRIMI 5 DEL MONDO - 'In quel periodo ...

Totti : 'Con Spalletti non c'è mai stato confronto' : Parola di Francesco Totti intervistato da Alessandro Alciato in una speciale puntata de I Signori del Calcio , sabato 17 Sky Sport 1 ore 19.15 e 23.45, : 'Avessi saputo che sarebbe stato l'ultimo &...

Totti : 'Con Spalletti non ci sarà mai un confronto. Mercato? Io varrei 200 milioni' : ... a partite dalle scelte di mercato: "Ma se dipendesse da me spenderei qualsiasi cifra al mondo per comprare i giocatori più forti, anche perché per vincere servono giocatori forti. Questo l'ho sempre ...

Spalletti risponde a Totti : "Non correva e gli altri si deprimevano" : Francesco Totti e Luciano Spalletti non si sono molto amati, soprattutto nella seconda esperienza sulla panchina giallorossa del tecnico di Certaldo. La gestione del Pupone non è mai piaciuta ai ...