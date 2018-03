davidemaggio

: È ufficiale: dopo dieci anni, tornano i #Telegatti. Aldo Vitali, direttore di @tvsorrisi, ha annunciato a… - mondadori : È ufficiale: dopo dieci anni, tornano i #Telegatti. Aldo Vitali, direttore di @tvsorrisi, ha annunciato a… - GiusCandela : RT @mondadori: È ufficiale: dopo dieci anni, tornano i #Telegatti. Aldo Vitali, direttore di @tvsorrisi, ha annunciato a @TempodiLibri che… - silviagianatti : Supertelegattone? MIAAAAAAO <3 -

(Di lunedì 12 marzo 2018)Finalmente! Questa è una buona notizia per chi ama la televisione e non solo. A dieci anni di distanza dalla loro ultima apparizione sui teleschermi nostrani,. Ebbene sì, quel Gran Premio Internazionale della Televisione che per anni è stato l’evento per eccellenza di Canale 5, sta per essere rispolverato. A darne notizia è il direttore del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, che ili organizza, durante la conferenza stampa sul libro dedicato alla manifestazione. “Siamo felici e molto emozionati di tornare con idopo dieci anni (…) Ce lo chiedevano i lettori, ce lo chiedevano le star, e finalmente possiamo rivelare che l’amata manifestazione si svolgerà nell’autunno (metà ottobre, ndDM) di quest’anno a Milano con grandi ospiti. In questo decennio molte cose sono cambiate nella nostra tv, nelle nostre abitudini e nel ...