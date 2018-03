Tornano i Telegatti | riecco gli Oscar della televisione

I Telegatti Tornano in tv : l'annuncio ufficiale : Il libro è curato da Rosanna Mani, a Tv Sorrisi e Canzoni dal 1968, è stata condirettore del settimanale per venticinque anni, vera e propria anima del Telegatto e produttore degli spettacoli La ...

Tornano i Telegatti : Telegatti Finalmente! Questa è una buona notizia per chi ama la televisione e non solo. A dieci anni di distanza dalla loro ultima apparizione sui teleschermi nostrani, Tornano i Telegatti. Ebbene sì, quel Gran Premio Internazionale della Televisione che per anni è stato l’evento per eccellenza di Canale 5, sta per essere rispolverato. A darne notizia è il direttore del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, che i Telegatti li organizza, ...