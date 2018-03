Torna la rassegna dei Martedì al Cinema Italia

Rassegna 12.3. Cade jet privato : muoiono figlia di magnate e 7 amiche - Tornavano da una festa : Il Messaggero Politica. Lega, muore la deputata neoeletta Rosy Guarnieri. Salvini: «Aiutaci da lassù» Repubblica Politica. Orfini: 'Governo con 5Stelle sarebbe fine del Pd. Legittimo che Lega e M5S ...

Rassegna stampa 5.3.2018. Schianto terribile mentre Tornano a casa - morti tre giovani : Girano in auto sparando in aria, presi due giovani: pistola a salve Il Mattino Sport. Astori, l'esperto: «Ci sono malattie genetiche che sfuggono ai controlli»

Mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio Torna al Teatro Miela la rassegna 'Mi&Lab' : ... in particolare alla missione Rosetta verso la cometa 67P Churyumov Gerasimenko, culminata con il primo storico touchdown: un vero omaggio musicale al potere della scienza di indurre un cambiamento ...

La 25rassegna Teatro Scuola Torna agli antichi fasti : I numeri della rassegna saranno notevoli: 90 spettacoli, 57 scuole provenienti da tutta Italia coinvolte, 30 laboratori, 2 scuole di danza, un orchestra giovanile, un tendone da circo, 2500 ragazzi ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Italia - devi Tornare dove meriti! Vendicare la rassegna continentale di 2 anni fa e un Mondiale deludente : Un Calcio al passato per ripartire e sovvertire nuovamente le gerarchie continentali. L’Italia ha di fronte a sé una missione di fondamentale importanza in vista degli Europei 2018 di Calcio a 5, in programma a Lubiana tra martedì 30 gennaio e sabato 10 febbraio (clicca qui per il calendario completo). Non è soltanto una questione di risultati, ma piuttosto di un orgoglio ferito da riscattare dopo un biennio di delusioni. Quel trionfo nel ...

Cuneo - al Don Bosco Torna la rassegna di teatro dialettale piemontese : Le più note compagnie di teatro amatoriale di Cuneo e dintorni rallegreranno per undici settimane gli appassionati del teatro dialettale, che potranno godersi gli spettacoli di quello che è ormai ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : Micol Cristini e Giada Russo Tornano alla rassegna continentale : La prossima settimana, Mosca ospiterà i Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, in programma dal 15 al 21 gennaio. Per quanto possa sembrare strano, la capitale russa è stata sede della rassegna continentale in una sola occasione, nel 1965, e dunque si tratterà solamente della seconda volta per Mosca, mentre la competizione si è tenuta in territorio Russo anche nel 1911 e nel 1990 a San Pietroburgo / Leningrado, senza dimenticare che, ...