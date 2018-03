Torino - 'sciacalli' tra le tombe al cimitero : in 15 ai domiciliari : Spogliavano i cadaveri dei preziosi posti all'interno del feretro. E' uno dei reati contestati nell'inchiesta niziata nel 2016 con la denuncia di i A.f.c. Torino spa, società che gestisce i servizi ...

Sciacalli tra le tombe al cimitero di Torino : in 15 ai domiciliari : Sciacalli tra le tombe al cimitero di Torino: in 15 ai domiciliari Tra i reati contestati ad alcuni operatori in servizio al "Parco", c’è il furto dalle bare di oggetti preziosi che appartenevano ai defunti. L’inchiesta è iniziata nel 2016 dopo la denuncia sporta da Afc Torino spa, società che gestisce i servizi ...