Titolo e data di uscita della seconda espansione di Destiny 2 rivelati da un leak?

Rivelata la data d'uscita di Into the Breach - nuovo Titolo dagli autori di Faster than Light : Mentre l'umanità è impegnata a lanciare auto sportive nello spazio profondo del sistema solare, nel futuro distopico di Into the Breach dovremo combattere con tutte le nostre forze per salvare il nostro caro pianeta da una razza aliena ostile. Come riporta Eurogamer.net il gioco, sviluppato da Subset Games, già autori di FTL: Faster than Light, ha ora una data di uscita, fissata per il 27 febbraio 2018 su PC via Steam, GOG e Humble Store.Into ...

Deadbolt : annunciata la data di lancio per il Titolo che unisce azione e furtività : Gli sviluppatori di Risk of Rain, Hopoo Games, hanno annunciato la data d'uscita del nuovo loro progetto, Deadbolt.Come riporta IGN, il gioco unisce azione e furtività ed uscirà per PS4 e PS Vita il 20 febbraio 2018. Ogni missione è progettata per supportare diversi stili di gioco, potremo completare ogni obbiettivo in modi diversi spaziando dall'utilizzo di abilità tattiche e furtive ai puro e semplice fuoco su ogni cosa si muova, fucile a ...

Ash of Gods : il Titolo ispirato a The Banner Saga ha una data d'uscita : Ash of Gods, l'RPG strategico ispirato al più celebre The Banner Saga, arriverà su Steam tra qualche settimana, più precisamente durante marzo 2018.Ad annunciarlo sono stati gli sviluppatori di AurumDust, che hanno seguito la tabella di marcia inclusa nella campagna Kickstarter con la quale il gioco è stato finanziato. A riportarlo è Rock Paper Shotgun.Il piccolo team russo ha scelto di confermare la finestra di lancio originariamente prevista ...

Florence : il Titolo del designer di Monument Valley ha una data di uscita : Ken Wong, che ha lavorato come lead designer per l'acclamato Monument Valley, ha un nuovo gioco in uscita chiamato Florence. Si tratta di un titolo indipendente che si concentra su una giovane donna che vive i cosiddetti alti e bassi dell'innamoramento.Annunciato l'anno scorso, Florence ha una data di rilascio piuttosto appropriata per iOS: come segnala Gamingbolt, il gioco è in uscita a San Valentino, il 14 febbraio. I pre-ordini sono ...

Rivelata la data di uscita di Chuchel - il nuovo Titolo dagli autori di Botanicula : Amanita Design, il team di sviluppo dietro ad alcune produzioni come Botanicula e Samorost, ha pubblicato oggi un nuovo trailer per Chuchel, il loro nuovo peculiare titolo, che ne ha rivelato la data d'uscita.Come riporta Rock Paper Shotgun, Chuchel sarà disponibile per PC via Steam, GOG e Humble Store a partire dal 7 marzo 2018. In futuro sono previste versioni anche per il mercato mobile. Il trailer con la quale è stata annunciata la data ...

Confermata la data d'uscita di Frostpunk - nuovo Titolo dagli sviluppatori di This War of Mine : 11 Bit Studios, il piccolo team autore di This War of Mine, ha condiviso un nuovo diario di sviluppo per Frostpunk, titolo strategico con elemeneti survial, confermandone la tanto attesa data d'uscita. Come riporta Eurogamer.net, il gioco sarà disponibile come previsto entro la fine del primo trimestre del 2018, e quindi presumibilmente alla fine di marzo.In Frostpunk dovremo costruire delle città in un'ambientazione glaciale, cercando di farle ...

Svelato il mistero del Titolo del nuovo singolo di Laura Pausini con la data d’uscita : Il nuovo singolo di Laura Pausini è finalmente ufficiale. L'artista di Solarolo ha sciolto le riserve su quello che sarà il titolo del prossimo brano, pubblicando una sua immagine di spalle direttamente sulla pagina ufficiale a lei dedicata. Il titolo scelto è Non è detto, così come suggeriva l'acronimo che in queste settimane è circolato sui canali social ufficiali dell'artista che si è divertita a tenere sulle spine i suoi fan con una ...

In arrivo il nuovo singolo di Emma dopo l’annuncio di Essere qui : ecco Titolo e data d’uscita : Il nuovo singolo di Emma sta per arrivare. dopo l'annuncio dell'uscita di Essere qui, l'artista salentina ha sciolto le riserve sul primo estratto dal disco, rivelando che arriverà il 5 gennaio prossimo. Il brano è già in pre-save su Spotify. L'isola è il titolo del brano con il quale Emma Marrone ha scelto di tornare in radio, dopo il successo dei singoli estratti da Adesso con cui è approdata anche al cinema. Il giorno 5 gennaio è quindi ...