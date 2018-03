Tirreno-Adriatico 2018 | sfida in casa Team Sky tra Kwiatkowksi e Thomas per il trionfo

Tirreno-Adriatico 2018 - le pagelle della sesta tappa. Marcel Kittel firma la doppietta - a Peter Sagan non basta una rimonta fenomenale : Nella sesta tappa della Tirreno-Adriatico arriva i bis per il tedesco Marcel Kittel, che dopo la vittoria di Follonica si ripete anche sul traguardo di Fano. Andiamo quindi a scoprire i voti dei corridori protagonisti con le pagelle della sesta tappa. Marcel Kittel 10: alla viglia di questa corsa c’erano diversi dubbi sulla sua condizione e invece lui ha dimostrato su strada che è in grande forma. Due vittorie in cinque giorni che dimostrano ...

Tirreno-Adriatico 2018 - settima tappa : cronometro San Benedetto del Tronto - martedì 13 marzo

Tirreno Adriatico 2018 - Marcel Kittel vince la Tappa 6 - ma Sagan firma una grande impresa. Kwiatkowski sempre leader

Domani (martedì 13 marzo) si svolgerà la settima ed ultima tappa della Tirreno-Adriatico: una cronometro individuale di 10 km a San Benedetto del Tronto. Sarà quindi una sfida contro il tempo a decidere il vincitore della 53ma edizione della Corsa dei Due Mari. Il primo corridore partirà alle 13.00, mentre l'arrivo dell'ultimo è previsto alle 16.10 circa.

Tirreno Adriatico 2018 - Marcel Kittel beffa un indomito Sagan e vince la Tappa 6. Kwiatkowski sempre leader : ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Tirreno Adriatico 2018, Tappa 6: la cronaca della gara La fuga di giornata . Ai primi chilometri parte la fuga di giornata, composta da Jacopo Mosca , Wilier Selle Italia, , ...

Tirreno-Adriatico 2018 : Marcel Kittel vince anche a Fano - rimonta spettacolare di Peter Sagan : Marcel Kittel spazza via ogni dubbio: con la seconda vittoria in due tappe per velocisti alla Tirreno-Adriatico, il tedesco della Katusha-Alpecin ha confermato la buona condizione di forma e meccanismi finalmente sistemati con la nuova squadra dopo una prima parte di stagione in cui faceva fatica addirittura a disputare le volate. Pronti via e quattro uomini si sono avvantaggiati sul resto del gruppo: Marcus Burghardt (Bora-Hansgrohe), Krists ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Chris Froome in crisi. Tanti minuti di distacco e un caso doping che condiziona : Chris Froome non sta convincendo alla Tirreno-Adriatico: la condizione del britannico non è certamente delle migliori e la Corsa dei due Mari si sta rivelando problematica per il vincitore degli ultimi tre Tour de France. Sulle strade italiane sta paventando delle inattese difficoltà che lanciano un importante campanello d’allarme in vista dei prossimi appuntamenti. Mancano ancora due mesi all’inizio del Giro d’Italia (4 maggio ...