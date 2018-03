Tirreno-Adriatico 2018 | sesta tappa Numana-Fano | orario d’inizio e come vederla in tv Il

Tirreno-Adriatico 2018 - sesta tappa : Numana-Fano. Occasione per i velocisti : sesta e penultima tappa della Tirreno-Adriatico 2018. Dopo il weekend con un arrivo in salita a Sassotetto e il traguardo di ieri posto a Filottrano, la Corsa dei Due Mari torna a sorridere ai velocisti, che fino a questo momento avevano avuto una sola opportunità a Follonica. Saranno 153 i chilometri da Numana a Fano: andiamo a scoprire il percorso ai raggi X. Percorso Si torna verso il mare, questa volta l’Adriatico, e tornano ...

Tirreno-Adriatico 2018 - le pagelle della quinta tappa. Adam Yates vince con un attacco magistrale - Kwiatkowski centra l’obiettivo - Nibali e Aru sottotono : La quinta tappa della Tirreno-Adriatico ha visto la vittoria in solitaria del britannico Adam Yates sul traguardo di Filottrano, in una giornata interamente dedicata al ricordo di Michele Scarponi. Andiamo quindi a scoprire i voti dei corridori protagonisti con le pagelle della quinta tappa. Adam Yates 10: aveva già dimostrato di avere la gamba sull’arrivo di Trevi ed oggi si è andato a prendere la vittoria con un attacco magistrale. Il suo ...

Tirreno Adriatico : quinta tappa a Yates - Caruso perde la maglia : È stata una festa carica di emozioni quella che la Tirreno Adriatico ha vissuto sulle strade di Filottrano. La corsa è arrivata nel paese natale di Michele Scarponi, lo sfortunato e indimenticabile campione scomparso nello scorso aprile in un incidente in allenamento. Il gruppo ha dedicato una bella tappa al marchigiano, amico di tutti con il suo sorriso sempre pronto. La corsa si è selezionata in maniera netta nei tre passaggi sulla salita ...

Tirreno-Adriatico 2018 : le parole dei protagonisti. Yates : “Tappa per Scarponi davvero emozionante”; Kwiatkowski : “Difenderemo la maglia” : La tappa della Tirreno-Adriatico dedicata a Michele Scarponi, con arrivo nella sua Filottrano, consegna un nuovo leader della classifica generale, il polacco del Team Sky Michal Kwiatkowski, che ai microfoni Rai ha dichiarato: “Sapevo che quella di oggi era una tappa adatta a me. La Bora ha lavorato tanto per Peter Sagan, ma io ho provato a fare la volata e Geraint Thomas mi ha aiutato. Nella cronometro abbiamo due carte da giocare, ...

Tirreno-Adriatico 2018 : Adam Yates vince in solitaria sul traguardo di Filottrano nel ricordo di Michele Scarponi. Michal Kwiatkowski nuova maglia azzurra : Giornata ricca di grandi emozioni alla Tirreno-Adriatico, con il gruppo che ha ricordato Michele Scarponi, morto per un incidente stradale nella sua Filottrano il 22 aprile dello scorso anno. Proprio nella sua città è arrivata oggi la quinta tappa, con il successo in solitaria del britannico Adam Yates che con uno scatto magistrale su muro finale riesce a staccare tutti. Secondo posto per il campione del mondo Peter Sagan, mentre al terzo ...

Tirreno Adriatico - festa a Castelraimondo L'omaggio a Michele Scarponi - foto-video - : Anche il campione del mondo Peter Sagan, rispondendo ai giornalisti ha avuto parole di ricordo per Scarponi : «E' una giornata piena di ricordi questa, ma noi siamo qui per correre, vedremo come ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Michele Scarponi nel cuore. La tappa della memoria - l’Aquila di Filottrano vive in gruppo. Oggi l’arrivo a casa sua : Il mondo del ciclismo si stringe tutto attorno a Michele Scarponi, l’Aquila di Filottrano scomparsa lo scorso anno in un terribile incidente stradale mentre si stava allenando in sella alla sua bicicletta. Oggi la Tirreno-Adriatico onorerà la memoria di una delle stelle più amate arrivando proprio nella sua città natale, il paese nelle Marche abbraccerà la carovana e ricorderà uno degli uomini più frizzanti e briosi del gruppo. Michele ...