Tina Cipollari tronista | Gemma Galgani prende il suo posto a U&D?

Gemma Galgani/ Uomini e Donne - incontra i corteggiatori di Tina Cipollari : "Non sapete cosa vi aspetta" : La dama del trono over Gemma Galgani chiede di poter fare l'opinionista la trono classico di Uomini e Donne, ora che Tina Cipollari è diventata tronista.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 14:48:00 GMT)

Tina CIPOLLARI/ Uomini e Donne - l'opinionista diventa tronista : arrivano i primi corteggiatori : Oggi al trono classico di Uomini e Donne verrà lasciato spazio a TINA CIPOLLARI, in veste di tronista. In studio arrivano i primi corteggiatori per la storica opinionista. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 12:22:00 GMT)

GEMMA GALGANI / Uomini e Donne - la risposta a Tina Cipollari piace : "La classe non è acqua!" : Dopo il bacio rubato di Domenico e le accuse del nuovo arrivato Carlo al trono over di Uomini e Donne, GEMMA GALGANI è stata difesa dai suoi fan sui social. (Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 21:30:00 GMT)

Tina Cipollari e Gemma ‘molestate’ al Trono Over? È polemica : Trono Over: Gemma Galgani e Tina Cipollari baciate da un corteggiatore L’otto Marzo è la giornata mondiale dedicata alla donna. Oggi, ma anche gli altri giorni, dovrebbe essere celebrata e festeggiata. Purtroppo, secondo il pubblico di canale 5 ciò non è avvenuto al Trono Over di Uomini e Donne. Il motivo? Un cavaliere del parterre maschile, Domenico, ha baciato sulle labbra Tina Cipollari, contro la sua volontà. Non solo, sotto ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari contro Gemma : il popolo del web si divide! : Continuano le polemiche dopo il gavettone fatto da Tina Cipollari a Gemma Galgani e il popolo del web si divide. Sono tanti gli utenti dei social che chiedono alla redazione di allontanare l’opinionista, ma sono anche in tanti ad appoggiare il suo comportamento attribuendo la responsabilità di ciò che accade in puntata all’atteggiamento di Gemma Galgani. Tina contro Gemma: l’opinionista esagerata con i modi e i ...

Tina Cipollari e il marito Chicco Nalli vivono ancora insieme : Tina Cipollari e il marito Kikò si sono lasciati ma vivono ancora insieme Tina Cipollari si è separata dal marito, è diventata una nuova tronista di Uomini e Donne…eppure continua a vivere con Chicco Nalli! Ebbene sì, nonostante la separazione legale, i due ex coniugi condividono ancora lo stesso tetto. Una situazione di cui i […] L'articolo Tina Cipollari e il marito Chicco Nalli vivono ancora insieme proviene da Gossip e Tv.

Addio tra Gemma Galgani e Giorgio. Poi la lite con Tina Cipollari : FUNWEEK.IT - La never ending story tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti pare essere arrivata a un punto di svolta: i due protagonisti del trono over di U&D sembrano pronti a scrivere la parola fine ...

Tina Cipollari e Chicco Nalli : prima foto dopo la separazione : Uomini e Donne: prima uscita ufficiale di Tina Cipollari e Chicco Nalli dopo la separazione Come molti sapranno bene, Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono separati ufficialmente mesi fa. L’annuncio è stato dato dai due diretti interessati sui giornali. Tuttavia, al momento, hanno deciso di continuare a vivere sotto lo stesso tetto per il bene dei figli. E proprio i fotografi di Diva e Donna hanno sorpreso i due ex coniugi insieme davanti ...

Tina Cipollari e Kikò Nalli/ Vita da separati in casa tra ombrello e buste della spesa : Ancora gossip e pettegolezzi sulla Vita privata di Tina Cipollari e Kokò Nalli che, dopo l'annunciato divorzio, fanno prove tecniche di Vita da separati in casa. Quali novità in pentola?(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 12:29:00 GMT)

