' Ti voglio bene' | il messaggio inequivocabile di Lorenzo Crespi prima dell' intervista

Il 19 Marzo 2018 è la Festa del Papà : ecco come dirgli ti voglio bene con un VIDEO : Si avvicina la Festa del Papà, il 19 Marzo, e come ogni anno ci si affanna per trovare il regalo più adatto, a volte anche obsoleto. Le solite cravatte, o i soliti calzini, oppure profumi, e persino un viaggio. Un’idea che trasmetta un messaggio: “ti voglio bene”. Tre parole, incastrate fra testa e cuore, nascoste nel silenzio di sguardi e gesti. “Ci si vuole bene ma in silenzio”, come dice il protagonista del VIDEO “Ti voglio bene Papà” ...

Pattinaggio artistico - Lucrezia Beccari pronta per i Mondiali juniores : “voglio fare bene - porterò a Sofia il dramma delle vittime della Shoah” : Giovanissima promessa del Pattinaggio di figura italiano, Lucrezia Beccari, pattinatrice classe 2003 tesserata con la società Ice Club di Torino, dopo una stagione ricca di bellissimi risultati coronata con la vittoria ai Campionati Nazionali, si appresta a fare il suo esordio ai Mondiali juniores, previsti nella città di Sofia (Bulgaria) dal 6 all’11 Marzo. La talentuosa atleta azzurra è carica e motivata per il suo esordio nella rassegna ...

“Mammina buonanotte… ti voglio bene”. Le ultime parole del suo bimbo. Gli mette il pigiamino - lo porta a letto e sono solo baci e tenere carezze. Ma quando si alza al mattino non lo trova più : il terribile presentimento. Quello che trova la sconvolgerà per sempre : Aveva appena 4 anni, aveva tutto l’amore dei genitori e un’intera vita ancora da vivere. Ma purtroppo il destino a questo piccolino di soli 4 anni il destino ha riservato un’esistenza troppo breve e finita in modo molto tragico. Si chiamava Bogdan e il sonnambulismo lo ha ucciso. Era notte fonda quando il bambino si è alzato e ha aperto nel sonno la porta di casa. I fatti sono svolti in Siberia dopo il clima è ...

Giucas lascia l'Isola per problemi di salute - lui replica : “Non voglio - qua sto bene” : Anche Giucas Casella è costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi. L’annuncio di Alessia Marcuzzi è arrivato in diretta nel corso della puntata e ha colto impreparato lo stesso mago che inizialmente...

Galbiati - coach da record : "voglio bene ai giocatori. Ho vinto con il sorriso" : Basket, i segreti del tecnico che ha portato Torino alla Coppa Italia: 'Amo parlare ai ragazzi, per me sono i migliori del mondo' Oggi coach Paolo Galbiati compie 34 anni, eppure è riuscito a conquistare una Coppa Italia dopo soli 13 giorni da capo allenatore della Fiat Auxilium Torino, la sorpresa della Final Eight di ...

Casini con Renzi alla Casa del Popolo a Bologna. Senza imbarazzi : “Pienamente coerente - qui mi vogliono bene” : A pranzo con Matteo Renzi alla Casa del Popolo Corazza di Bologna, fortino della sinistra storica, Pier Ferdinando Casini la butta sulla “bolognesità”: “Qui ci sono sempre entrato, sono bolognese, il mio sangue è rossoblu, non cambia niente, per me è la continuità. Tifiamo tutti per il Bologna e non c’è problema”. Così l’ex leader Udc, oggi in corsa nel collegio di Bologna con il centrosinistra, prima di mettere la sciarpa coi colori della sua ...

Benevento - Vigorito : 'Fermeremo la Juventus - voglio fare un regalo al Napoli' : 1 di 5 Successiva TORINO - Se avete cerchiato con il rosso il 22 aprile , il giorno di Juventus-Napoli, , tornate indietro di qualche pagina sulla vostra agenda e fate un circoletto anche sull'8 ...

“Mi mancherai troppo…” : tutto il dolore di Michelle Hunziker. Nonostante gli occhialoni neri per coprire il viso - la conduttrice è evidentemente provata e commossa : “Vola via un’altra persona a cui voglio tanto bene” : occhialoni e cappotto neri. Così una Michelle Hunziker, che è reduce dal successo dell’ultimo Festival di Sanremo, evidentemente provata e commossa si è presentata alla parrocchia di Santa Maria a Baricella, Bologna, per l’ultimo abbraccio a Bibi Ballandi, il produttore televisivo e manager delle star che si è spento giovedì scorso, 15 febbraio, a Imola, all’età di 71 anni. Non era certo sola Michelle: gran parte del ...

Il messaggio di Pif a Nadia Toffa : 'Ti voglio bene - vorrei il tuo coraggio' : 'Sono molto orgoglioso di poter dire di conoscerti'. Lo dice Pif in un video postato sui social media in cui si rivolge a Nadia Toffa. 'Mi piacerebbe avere un quarto del coraggio che hai - aggiunge - ...

"Jessica ti voglio bene" - l'ultimo biglietto dell'assassino : "Ciao bimba sai che tvb. E ci tengo un casino a te! , ..., Ti lascio questi se proprio vuoi fare ...fai. Spero comunque anche con me perché ti giuro e te lo scrivo sei dentro al mio cuore ". Questo ...

Elio e Le Storie Tese a Sanremo 2018 salutano “quelli che gli vogliono bene” con Shpalman in Arrivedorci (video) dopo la polemica sul Festival di Baglioni : Ultima chance per Elio e Le Storie Tese a Sanremo 2018 che, da “band sciolta” si è presentata sul palco dell’Ariston per affrontare l’ennesima sfida proposta dal direttore artistico, Claudio Baglioni. Il brano scelto per la 68^ edizione della kermesse canora è Arrivedorci, una canzone che nelle precedenti serate del Festival non ha convinto pienamente le varie giurie, tanto da relegare il gruppo di Stefano Belisari&co nella zona rossa ...

Torino - Belotti : "Sto bene e voglio segnare. Tifosi - abbiamo bisogno di voi" : Domenica il Torino ospiterà l'Udinese. Nel mirino c'è la zona Europa e Mazzarri spera di ritrovare i gol del Gallo Belotti, che non segna dal 16 dicembre contro il Napoli , in panchina c'era ancora ...

U&D - il saluto a Valentina Dallari in studio - Mariano commosso : 'le voglio bene' Video : Valentina Dallari torna a far parlare di se all'interno dello studio Mediaset di #Uomini e donne ma, questa volta, le voci chiacchierate sull'ex tronista non la ritraggono in una delle migliori situazioni salutari. Valentina Dallari come gia' moltissimi di voi sapranno è in terapia presso una clinica specializzata per la propria riabilitazione fisica ma soprattutto psichica. L'ex tronista del trono classico [Video]soffre di un'importante ...

Maxi Lopez : 'Higuain un grande amico. Icardi? Gli argentini mi vogliono bene - se semini raccogli' : Maxi Lopez , attaccante dell' Udinese , si racconta a la Gazzetta dello Sport : 'Quando non ti diverti più devi fare un passo indietro. Ma io mi diverto ancora troppo. Ho una passione incredibile per il calcio, lo gioco, lo guardo, lo seguo. E mi diverto ancora tanto in ...