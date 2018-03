Terremoto in Bosnia | scossa magnitudo 3 5 a sud di Mostar

Scossa di Terremoto avvertita in Bosnia e Croazia [DATI] : Un terremoto magnitudo 3.8 (3.7 secondo il Centro Euro-Mediterraneo) si è verificato alle 02:20 UTC (le 03:20 in Italia) nel sud della Bosnia–Erzegovina e vicino alla costa dalmata croata. Il sisma ha avuto epicentro nell’est dell’Erzegovina, circa 50 km a nord di Dubrovnik e 80 km a sud di Sarajevo. Molti residenti hanno avvertito la Scossa durata pochi secondi. Non si hanno al momento notizie di danni o feriti. L'articolo ...