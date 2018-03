Terapia per sclerosi multipla sospesa dal commercio | i rischi per i pazienti

Green Medicine : l’Ossigeno-Ozono Terapia per un’economia sostenibile : Da anni si parla dei benefici dell’Ossigeno Ozono Terapia – una pratica rivoluzionaria sempre più in uso nel nostro Paese, in quanto priva di controindicazioni e adatta a tutte le età – per la cura di diverse patologie, dalla semplice influenza a ernie, flebiti, artrosi, ulcere e molto altro. Il 10 e 11 marzo gli esperti del settore si incontrano a Roma nell’ambito del II Congresso Mondiale A.I.R.O. (Accademia Internazionale per la ...

Serie A Sampdoria - fisioTerapia - palestra e piscina per Bereszynski : GENOVA - Ritorna al lavoro la Sampdoria : alla presenza del direttore sportivo Carlo Osti, i blucerchiati sono tornati in mattinata ad allenarsi sul campo 2 del 'Mugnaini' di Bogliasco. Il programma ...

Tumore alla prostata - l’Italia in prima linea per nuova Terapia a ultrasuoni : Una tecnica innovativa, descritta come una vera e propria rivoluzione nella diagnosi precoce per la cura del cancro alla prostata. E’ la terapia a ultrasuoni focalizzati guidati da risonanza magnetica (MRgFUS), grazie alla quale oggi è possibile non solo individuare, ma anche trattare con estrema precisione, e in modo non invasivo, forme tumorali localizzate preservando la qualità della vita dei pazienti. Dei risultati clinici e degli ...

Tumori : mela annurca rimedio per la caduta dei capelli durante la chemioTerapia : Adesso verificheremo con metodo scientifico quest'osservazione che incrocia la ricerca clinica e valorizza un prodotto che sta suscitando interesse scientifico in tutto il mondo e in particolare nell'...

'Progetto Noemi' è realtà - Operativi in ospedale Pescara posti letto Terapia subintensiva : Pescara - Operativi da oggi i 2 posti letto di terapia subintensiva Pediatrica ad Alta Attività Assistenziale, autorizzati e finanziati dalla Regione con delibera di Giunta n81 del 12 febbraio scorso che si trovano nella Uoc di Pediatria dell'ospedale di Pescara. Apporto determinante per la loro creazione è venuto da Andrea Sciarretta, presidente della Onlus "Progetto Noemi", associazione in prima linea per ottenere cure ...

Terapia contro il glaucoma apre la strada a nuovi trattamenti per Alzheimer e Parkinson : Un gruppo di scienziati del Vanderbilt Eye Institute , Usa, ha scoperto una nuova Terapia in grado di contrastare lo sviluppo del glaucoma e, probabilmente, di limitare anche i problemi ...

Hanno "inventato" un sistema per misurare la radioTerapia : Studiano in quello che per i nicesi è il Liceo, per gli altri, invece, è l'Istituto Pellati: un'eccellenza astigiana che non solo insegna la scienza ai suoi alunni, ma li stimola ad applicarla e li ...

La Terapia ormonale nella menopausa aiuta a ridurre l’ipercifosi - secondo un nuovo studio : La Women’s Health Initiative ha scoperto che l’uso della terapia ormonale era associato ad una riduzione del rischio di fratture vertebrali. Un nuovo studio ora dimostra che gli stessi benefici possono proteggere le donne anche dal rischio di sviluppare l’ipercifosi, cioè un’eccessiva curvatura della colonna vertebrale che crea una postura fissata in avanti. I risultati dello studio sono pubblicati nella rivista Menopause di The North American ...

Sabrina Scampini aveva il cancro/ “Come Nadia Toffa ho finito la radioTerapia : ecco perchè ho i capelli corti” : Sabrina Scampini aveva il cancro: “Come Nadia Toffa ho finito la radioterapia: ecco perchè ho i capelli corti”. Il racconto della giornalista a Quarto Grado: video. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 22:13:00 GMT)

Nuova Terapia per l'emicrania grazie a uno studio italiano : Approvato l'utilizzo di un elettrostimolatore che, appoggiato sul collo, allevia il dolore durante gli attacchi di mal di testa

Università Pittsburgh e Upmc insieme per centro immunoTerapia da 200 mln : ... Patrick Gallagher Stiamo creando un sistema senza precedenti, in grado di combinare le scoperte della scienza di base della nostra Università con i traguardi rivoluzionari raggiunti da Upmc, ...