Tennistavolo | i convocati dell’Italia per il Challenge Open di Polonia Saranno cinque

(Di lunedì 12 marzo 2018) L'Italia si presenterà ai nastri di partenza deldidi, che inizieranno mercoledì, conatleti: tra gli uominiin gara Alessandro Baciocchi e Niagol Stoyanov (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), e Marco Rech Daldosso (Aeronautica Militare), mentre tra le donne scenderanno in campo Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito) ed Evelyn Vivarelli (Eppan Tischtennis Raiffeisen). Soltanto Debora Vivarelli sarà ammessa di diritto al tabellone principale, mentre tutti gli altri dovranno passare dalle qualificazioni. Per Evelyn Vivarelli doppio impegno: sarà infatti in gara anche nel torneo riservato agli Under21. Disputeranno il tabellone di doppio maschile Alessandro Baciocchi e Marco Rech Daldosso, mentre nel femminilepresenti le sorelle Vivarelli.