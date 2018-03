Tennis | WTA Indian Wells 2018 | i risultati di domenica 11 Marzo Halep | Pliskova e Kerber

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati di sabato 10 marzo. Serena Williams soffre ma vince - Caroline Wozniacki avanza senza difficoltà : Giornata attesa in California per Serena Williams e le giocatrici del circuito WTA esibitesi nei match validi per il 2° turno di Indian Wells. L’ex n.1 del mondo è tornata in scena ed il confronto contro l’olandese Kiki Bertens (n.29 del mondo) non si preannunciava comodo. Le aspettative della vigilia sono state rispettate in quanto Serena ha sofferto davvero tanto nel corso del match, giocando molto a corrente alternata e non ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati di venerdì 9 marzo. Halep ok - Kvitova vince una maratona - subito fuori Muguruza : Esordio per molte big ad Indian Wells, primo torneo Wta Premier Mandatory della stagione. La numero uno al mondo Simona Halep si qualifica per il terzo turno dopo aver sconfitto in due set la ceca Kristyna Pliskova, numero 77 del ranking, con un doppio 6-4. subito fuori, invece, Garbine Muguruza, testa di serie numero tre, che viene sconfitta in maniera sorprendente dalla statunitense Sachia Vickery, numero 100 e proveniente dalle ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati del primo turno (parte bassa). Successi per Serena Williams e Viktoria Azarenka! : Completato da pochi minuti il quadro del primo turno del tabellone femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: dopo l’eliminazione nella prima giornata della russa Maria Sharapova, nella seconda giornata, dove è scesa in campo la parte bassa del tabellone, non si registrano risultati a sorpresa. Rientrano infatti con un successo le due giocatrici più attese: la statunitense Serena Williams batte la kazaka Zarina Diyas per ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati del primo turno (parte alta). Maria Sharapova eliminata! : Scattato nella notte italiana il torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: caratteristico tabellone a 96 con le 32 teste di serie esentate dal primo turno. La parte alta del tabellone ha visto subito un’eliminazione eccellente: esce di scena la russa Maria Sharapova, battuta con un doppio 6-4 dalla nipponica Naomi Osaka. Di seguito tutti i risultati di giornata: WTA Indian Wells – primo turno (parte alta) Kr.Pliskova (Cze) b. ...

Tennis - Wta Indian Wells - niente main draw per Roberta Vinci : TORINO - niente tabellone principale del torneo di Indian Wells per Roberta Vinci : l'azzurra è uscita di scena nel secondo e decisivo turno delle qualificazioni sconfitta per 6-0 6-4 dalla romena ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : il tabellone femminile. Serena Williams può sorridere - esordio in salita per Sharapova. Roberta Vinci nelle qualificazioni : Ha avuto luogo nella nottata italiana il sorteggio dell’edizione 2018 del tabellone femminile del BNP Paribas Open a Indian Wells (Stati Uniti), tra gli appuntamenti più attesi della stagione nel panorama del circuito WTA di Tennis. Ebbene, presso l’Indian Wells Garden, le attenzioni oltre che per la rumena Simona Halep, n.1 del mondo, e la danese Caroline Wozniacki, n.2 del ranking e Vincitrice degli Australian Open 2018, erano ...

Tennis - WTA Indian Wells : il tabellone femminile. Serena Williams può sorridere - esordio in salita per Sharapova. Nessuna italiana presente : Ha avuto luogo nella nottata italiana il sorteggio dell’edizione 2018 del tabellone femminile del BNP Paribas Open a Indian Wells (Stati Uniti), tra gli appuntamenti più attesi della stagione nel panorama del circuito WTA di Tennis. Ebbene, presso l’Indian Wells Garden, le attenzioni oltre che per la rumena Simona Halep, n.1 del mondo, e la danese Caroline Wozniacki, n.2 del ranking e vincitrice degli Australian Open 2018, erano ...

Tennis - Ranking WTA (5 marzo) : Simona Halep al comando - Sara Errani torna in top 100! Camila Giorgi migliore italiana : Rimane immutata la top ten del Ranking WTA aggiornato oggi (lunedì 5 marzo). Sempre la rumena Simona Halep al comando con 400 punti di vantaggio su Caroline Wozniack, terza Garbine Muguruza. La migliore italiana è sempre Camila Giorgi che occupa la 60esima posizione ma la notizia della settimana è il ritorno di Sara Errani in top 100: la romagnola è 93esima grazie alla vittoria ottenuta nel weekend, ha scalato ben 32 posizioni e si riaffaccia ...

Tennis - WTA 125K Series Indian Wells 2018 : Sara Errani in trionfo! Annichilita Katerina Bondarenko in due set : Sarita è tornata! Il torneo WTA 125K Series di Indian Wells parla italiano grazie a Sara Errani, che batte in due set l’ucraina Katerina Bondarenko con il punteggio di 6-4 6-2 in 80 minuti di gioco e torna ad alzare un trofeo al cielo in singolare dopo la lunga squalifica e può così proseguire la risalita nel ranking mondiale. Nella prima partita l’azzurra parte male, non sfrutta due palle break in apertura, poi nel quarto gioco cede ...

Tennis - WTA 125K Series Indian Wells 2018 : Sara Errani è in finale! Ora la sfida con Katerina Bondarenko : Un torneo da incorniciare, ora manca soltanto la ciliegina sulla torta: Sara Errani vola in finale nel torneo WTA 125K Series di Indian Wells dopo aver battuto in semifinale la statunitense Amanda Anisimova con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e mezza di gioco. Nell’atto conclusivo l’azzurra, qualificata, sarà opposta alla numero 4 del seeding, l’ucraina Katerina Bondsrenko. Nel primo set l’azzurra vola rapidamente ...

Tennis - WTA 125k Indian Wells 2018 : Sara Errani in semifinale. Vittoria sul velluto contro Danielle Collins : La corsa di Sara Errani al torneo WTA 125k di Indian Wells prosegue. La giocatrice azzurra, partita dalle qualificazioni, si è qualificata alle semifinali battendo nettamente, 6-4 6-1, l’americana Danielle Collins, numero 119 della classifica mondiale e in tabellone con una wild card. Un successo netto per la Tennista bolognese, in un’ora e sette minuti, con cui prosegue la sua scalata al ranking, essendosi assicurata ...

Tennis - Wta Indian Wells : Errani ai quarti di finale : Indian Wells , CALIFORNIA, USA, - Sara Errani ha centrato l'ingresso nei quarti di finale dell''Oracle Challenger Series', torneo Wta 125k dotato di un montepremi di 150mila dollari in corso sui campi ...

Tennis - WTA 125K Series Indian Wells 2018 : Sara Errani inarrestabile! Arriva il pass per i quarti di finale : Sara Errani da sogno! L’azzurra liquida in due set la statunitense Kristie Ahn e vola ai quarti di finale nel torneo WTA 125K Series di Indian Wells: l’italiana si impone con il punteggio di 6-4 6-0 in un’ora e 27 minuti ed ora affronterà la statunitense Danielle Rose Collins. Nel primo set l’azzurra parte male, subendo in avvio un 3-0 non pesante, ma poi si scuote: la chiave di volta è un infinito quarto game, nel corso ...

