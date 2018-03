Tennis tavolo Roberto Perri porta il bronzo a Romagnano

Tennistavolo - Qatar Open 2018 : la Cina domina e porta a casa tutti i tabelloni : Si è concluso il Qatar Open di Tennistavolo: tutti i tabelloni sono stati conquistati dagli atleti cinesi, che hanno monopolizzato la manifestazione non lasciando nulla agli avversari. Il torneo, che fa parte della categoria ITTF World Tour Platinum, ha visto quest’oggi le finali, con i seguenti risultati: Singolare maschile Fan Zhendong (Chn) b. Hugo Calderano (Bra) 4-0 (13-11. 12-10, 11-7,11-7) Singolare femminile Liu Shiwen (Chn) b. ...

Tennistavolo - Europei Under21 Minsk 2018 : tutti i risultati ed i campioni continentali di categoria : Si sono conclusi a Minsk, in Bielorussia, gli Europei Under 21 di Tennistavolo: andiamo a scoprire i nomi dei vincitori e come si sono comportati gli azzurri in gara. Nel singolare maschile ha vinto il ceco Tomas Polansky, al termine di una durissima battaglia con il romeno Cristian Pletea, con il punteggio di 4-3 (11-6, 5-11, 12-10, 11-5, 5-11, 7-11, 12-10). Nessun azzurro è giunto al tabellone conclusivo. Nel singolare femminile si è imposta ...

Tennistavolo - Qatar Open 2018 : Mihai Bobocica eliminato dal fenomeno giapponese Tomokazu Harimoto : Non poteva esserci sorteggio peggiore, ma Mihai Bobocica ha venduto cara la pelle: al Qatar Open 2018 di Tennistavolo, dopo aver superato le qualificazioni nei giorni scorsi, unico italiano a riuscire nell’impresa, l’azzurro si è arreso nei sedicesimi di finale del tabellone di singolare maschile al nipponico Tomokazu Harimoto, talento assoluto, che a 14 anni compete già con i migliori al mondo. Il pronostico era chiuso, ma il nostro ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i gironi e le partite dell’Italia. Uomini e donne in seconda divisione : Sorteggiati ad Halmstad, in Svezia, i gironi dei Mondiali a squadre di Tennistavolo, che si terranno nella stessa località dal 29 aprile al 6 maggio 2018. L’Italia, per poche posizioni, è fuori dalle migliori 24 squadre (26a piazza per le donne, 27a per gli Uomini) e dunque sarà relegata in seconda divisione. L’Italia maschile è stata inserita nel Gruppo G con Ungheria, Grecia, Paraguay, Ecuador e Serbia. Di seguito il calendario ...

Tennistavolo - qualificazioni Europei a squadre 2019 : vincono gli uomini - perdono di misura le donne : L’Italia maschile di Tennistavolo inizia al meglio il percorso di qualificazione agli Europei a squadre 2019: a Terni la Norvegia viene schiantata 3-0 dagli azzurri in una sfida che comunque ha visto due delle tre sfide essere molto equilibrate. Jordy Piccolin infatti ha dovuto rimontare Marcus Wærstad da una situazione di 1-2 prima di dominare nel quinto set. Senza storia invece la seconda partita tra Mihai Bobocica e Fredrik Meringdal, ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i risultati delle finali. Doppio trionfo della Cina - Giappone a mani vuote : Il mondo del Tennistavolo è della Cina: questo il responso avuto a Londra, nella Team World Cup 2018. Le due finali, maschile e femminile, hanno visto il Giappone essere dominato in lungo ed in largo: per i nipponici due soli set vinti in sei incontri. La squadra cinese nel corso del torneo non ha perso neppure un incontro, né con gli uomini, né con le donne. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo maschile Finalissima Cina-Giappone ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i risultati delle semifinali. Sarà una doppia sfida Cina-Giappone : Il mondo del Tennistavolo se lo spartiscono Cina e Giappone: a Londra, nella Team World Cup 2018, le due finali, maschile e femminile, saranno teatro della doppia sfida tra le due potenze di questo sport, in accordo con le teste di serie assegnate all’inizio della manifestazione. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo maschile Semifinali Cina-Inghilterra 3-0 Corea del Sud-Giappone 2-3 Torneo femminile Semifinali Giappone-Corea del ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i risultati della seconda giornata. Tabelloni allineati alle semifinali : seconda giornata della Team World Cup di Tennistavolo: a Londra si sono giocate la terza giornata della fase a gironi ed i quarti di finale dei tornei maschile e femminile. Cina e Giappone piazzano i propri Team in semifinale in entrambi i Tabelloni, mentre le altre squadre qualificate sono Corea del Sud ed Inghilterra tra gli uomini e Corea del Nord ed Hong Kong tra le donne. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo maschile Fase a ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i risultati della prima giornata. Sei squadre già ai quarti : prima giornata della Team World Cup di Tennistavolo: a Londra si sono giocate le prime due giornate della fase a gironi dei tornei maschile e femminile. Sei squadre già certe del primo posto e qualificate ai quarti, mentre tra gli uomini Germania ed Hong Kong sono certe del passaggio del turno (per differenza match vinti), ma dovranno attendere domani per sapere se da prime o seconde del girone. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i candidati alla vittoria. Germania e Romania provano ad interrompere il dominio asiatico : La Team World Cup 2018 di Tennistavolo è alle porte: da giovedì 22 a domenica 25 febbraio a Londra dodici Nazionali al maschile ed altrettanti al femminile si daranno battaglia per portare a casa il titolo. Le squadre saranno divise in gironi da tre e le prime due passeranno ai quarti di finale. Sabato spazio alle semifinali e domenica alle finalissime. Nel torneo maschile si sono qualificate: Cina, Giappone, Germania, Hong Kong, Corea del Sud, ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : le stelle della manifestazione. Ci sono Dimitrij Ovtcharov - Ding Ning e Bernadette Szocs : Mancano ormai poche ore: da giovedì 22 a domenica 25 febbraio si terrà a Londra la Team World Cup 2018 di Tennistavolo. Dodici Paesi al maschile ed altrettanti al femminile si daranno battaglia per portare a casa il titolo. Le squadre saranno divise in gironi da tre e le prime due passeranno ai quarti di finale. Sabato spazio alle semifinali e domenica alle finalissime. Nel torneo maschile si sono qualificate: Cina, Giappone, Germania, Hong ...

Tennistavolo - World Cup 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da giovedì 22 a domenica 25 febbraio si terrà a Londra la Team World Cup di Tennistavolo: le 12 nazioni più forti al mondo si daranno battaglia nei tornei maschili e femminili. Le squadre saranno divise in gironi da tre e le prime due passeranno ai quarti di finale. Sabato spazio alle semifinali e domenica alle finalissime. Nel torneo maschile si sono qualificate: Cina, Giappone, Germania, Hong Kong, Corea del Sud, Svezia, Francia, Brasile, ...

Tennistavolo - qualificazioni YOG 2018 : Matteo Mutti e Jamila Laurenti eliminati anche nel secondo tabellone : Niente da fare per Matteo Mutti e Jamila Laurenti anche nel secondo ed ultimo tabellone di qualificazione agli YOG di Tennistavolo svolti ad Hodonin, in Repubblica Ceca. I due azzurri non hanno avuto vita lunga quest’oggi: sono entrambi stati eliminati al primo turno. Matteo Mutti ha perso, come ieri, contro l’azero Yu Khinhang con il punteggio di 2-4 (7-11, 11-9, 11-5, 13-11, 9-11, 9-11), Jamila Laurenti invece ha ceduto alla sudcoreana ...