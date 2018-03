Ten Talking Points | al Franchi il momento più vero del calcio Candreva come Civati | ci

Blue Whale - indagini archiviate. Una venTenne indagata per stalking e violenza privata : Una valanga di denunce, ma un solo caso accertato. La procura di Milano, dopo mesi di indagini, va verso una serie di richieste di archiviazione per le tante inchieste aperte sul caso 'Blue Whale', ...

Ten Talking Points - Donadoni si lamenta e ha ragione a prescindere. Ormai il Var conta meno di Cuperlo : Bentornati a Ten Talking Points, l’unica rubrica che a febbraio andrà un po’ in letargo per via dell’esplosione del Renzusconi tour. Altre considerazioni. 1. Donadoni si lamenta e Donadoni ha ragione a prescindere: Egli è ontologicamente nel giusto, giacché è in sé la ragione. Ciò detto, tra un’intuizione vivida e una lagnanza plumbea, il Che Gue Sarri imperversa col suo collettivismo del proletariato. Rimonta un gol al Bologna, pesca un rigore ...

Stalking a ex moglie - arrestato a PoTenza : Potenza, 23 GEN - Su richiesta della Procura della Repubblica di Potenza, la Squadra mobile del capoluogo lucano ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di ...

Ten Talking Points - la vittoria del Napoli a Bergamo pesa come Adinolfi. Roma - senza i miracoli di Alisson ciao core : Bentornati a Ten Talking Points, l’unica rubrica che dedica le vie a Giorgio Gaber. Altre considerazioni. 1. La vittoria del Napoli a Bergamo pesa come Adinolfi. Era uno snodo dirimente e il Che Gue Sarri, non senza patimenti proletari, ha alfine spezzato le reni alla Dea. Mertens è tornato al gol, mentre Francesco Modugno non è ancora tornato al giornalismo. Sia in ogni caso Lode. 2. La Juve è così forte (in Italia) da vincere come sempre prima ...