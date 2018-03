Teatro | all' Italo Argentino di Agnone approda ' Napule è n' ata storia'

Riprende la stagione al Teatro "Nemesia Valle" : E insieme agli spettacoli in cartellone e fuori cartellone, due appuntamenti di grande impegno: le personali di pittura di prestigiosi artisti reggini, in locali completamente riorganizzati, che ...

Al Teatro Margherita 'I cento pazzi' : Giovanni Guardiano porta in scena il lato ridicolo dei mafiosi alla sbarra al Maxiprocesso : I cento PAZZI Di, con e regia Giovanni Guardiano INFORMAZIONI Inizio spettacoli ore 20.30 Botteghino: tel. 0934 547034, 0934 547599, 3668081037 Biglietti : da 20 a 8 euro, possono essere acquistati ...

Porto San Giorgio. Introduzione alla lirica : sabato 17 marzo gran finale al Teatro Comunale con la Carmen : ... dopo Cavalleria Rusticana, Rondine e Pagliacci, si avvia alla conclusione con una delle opere più rappresentate al mondo: la Carmen di Bizet. Un melodramma a tinte forti, nel quale l'ossessione ...

Ritorna a Teatro la commedia di Gavì Ballero : Spettacoli programmati per le giornate del 13, 14 e 15 marzo. Via alle prevendite per la commedia musicale in algherese dal titolo "Qui Campa Millora" ALGHERO - Tutto pronto per la messa in scena ...

Spellbound Contemporary Ballet porta sul palco del Teatro Rossini di Lugo le Rossini Ouvertures : Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Dice Mauro Astolfi sullo spettacolo : "La lettura della cronaca dell'epoca sulla vita di Gioachino Rossini, quello che di lui dissero altri grandi compositori, in ...

Musica - letture - balli e FantaTeatro Cosa fare in città per il weekend : Bambini e famiglie Domenica doppio appuntamento in provincia la compagnia bolognese Fantateatro che domenica è in scena con due spettacoli in contemporanea, alla Sala Biagi D'Antona di Castel ...

8 MARZO - La Signorina Else con uno spettacolo dedicato alle donne al Teatro del carro di Molfetta - bARI - : Gli spettacoli si terranno a Molfetta nel Teatro del carro di Molfetta in via G.M. Giovene 23. Porta 20.30/ Sipario 21.00. Per info e prenotazioni: 3397758173 Prevendita presso Expert Gadaleta - ...

Teatro - Riccardo Goretti e Massimo Schuster danno il via alla stagione del Dodo : Lo spettacolo "Da Talete a Higgs" è stato creato nel quadro del Festival della Scienza, tenutosi a Genova il 4 novembre 2016. Per informazioni e biglietti Piazza Bartolomeo Scala 7, Colle Val d'Elsa ,...

Musica al femminile all'Antico Teatro Sacco di Savona : Savona. Musica al femminile all'Antico Teatro Sacco di Savona con Annie "la Rouge" Marsala, cantante, chitarrista ed autrice della scena Musicale savonese che propone le sue canzoni e quelle della ...

Alle 21.00 - al Teatro Centrale - il quinto e ultimo appuntamento della rassegna 'Identità in transito - il cinema a Teatro'. : L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di arricchire l'offerta di spettacoli presenti in città con proposte di elevato livello qualitativo. "Identità in transito" , dopo la proiezione ...

Giornata Internazionale della Lingua Madre : nella sede della LIFE AND LIFE - bene confiscato alla mafia - pomeriggio di video - danza - Teatro - ... : ... grazie alla LIFE AND LIFE, si è celebrata la 'Giornata Internazionale della Lingua Madre', proclamata dalla Conferenza Generale dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura nel novembre del ...

"Non può essere una rivoluzione". Intervista a Laura Sicignano - allo Stabile di Catania - Teatro e Critica : Ritornando al Teatro, e a una questione che riguarda la sua memoria di spettatrice, c'è o ci sono stati degli spettacoli che hanno segnato il suo fare teatrale? Sì, gliene dico due: Arlecchino ...

Noel Gallagher al Teatro Antico di Taormina nel 2018 : i primi concerti estivi da Sting a Giorgia : Noel Gallagher al Teatro Antico di Taormina in estate. L'evento fa parte della programmazione estiva del Teatro Antico ma è ancora in via di conferma. Sono stati comunicati nelle scorse ore gli artisti contattati per i concerti estivi in programma in Sicilia nell'estate 2018 e Noel Gallagher al Teatro Antico di Taormina potrebbe tenere un concerto nel mese di giugno. Gli spettacoli della stagione estiva al Teatro Antico di Taormina ...

Il più grande ballerino di tango al mondo al Teatro Orfeo di Taranto : Coreografo, ballerino, insegnante e direttore artistico della Compagnia tangoX2; da 30 anni sulla scena internazionale, anima le diverse sfumature di questo ballo con spettacoli, esibizioni e tour in ...