Tatiana | pilota di F1 | «Mi sono dovuta schiantare per conquistare il rispetto dei

vanityfair

(Di lunedì 12 marzo 2018) Due vetture di Formula 1 si avvicinano a tutta velocità ad una curva stretta: lo spazio è poco, nessuno rallenta. Leggermente avanti, in condizione di precedenza, c’èCalderon, colombiana classe 1993, che non ha alcuna intenzione di togliere il piede dal gas. «Ricordo bene quel momento», ha raccontato alla BBC la collaudatrice della Alfa Romeo Sauber. «Quella posizione era mia, frenare toccava a lui. Pensava che siccomeuna donna avrei dovuto lasciargli lo spazio per passare. Ma io non avevo alcuna intenzione di farlo, a costo di fare un incidente». LEGGI ANCHELe rugbiste e uno sport considerato da maschi Così è andata. Le due monoposto sitoccate efinite entrambe fuori pista, fortunatamente senza conseguenze fisiche. «A volte questo è l’unico modo che unaha per guadagnarsi ildei colleghi maschi», aggiunge. «Da quel giorno poi non l’ha ...