Sulle Olimpiadi a Torino M5S manda sotto la Appendino

Zaia ora "sfida" Torino : "Olimpiadi Sulle Dolomiti" : 'Siamo in grado - ha proseguito - di proporre un'Olimpiade 2026 che porta in eredità i Campionati del mondo 2021, 1.300 chilometri di piste e un complesso di Dolomiti Superski supercollaudato, oltre ...

Grillo cambia idea Sulle Olimpiadi : 'Torino 2026 una grande occasione per la città' : Ovvio come la nuova candidatura del capoluogo piemontese, abbia scatenato polemiche nel mondo politico. Sono stati in molti a far notare come, tale posizione, sia totalmente opposta a quella assunta ...

Cala il sipario Sulle Olimpiadi in Corea del Sud : Del resto la Corea li ha voluti fortemente i suoi Giochi della neve, trent'anni dopo quelli estivi: per mostrare al mondo un Paese moderno e accogliente. Tredici miliardi di dollari investiti il cui ...

Laura Boldrini - sciacallata elettorale Sulle azzurre d'oro alle Olimpiadi : In milanese si dice 'ofeleé fa el to' mesté', che tradotto in italiano potrebbe suonare 'pasticcere, fai il tuo mestiere' visto che l'ofella è un tipico biscotto lombardo. Cioè, ognuno si occupi e ...

10 frasi dei bergamaschi Sulle Olimpiadi invernali : ...//www.bergamopost.it/wp-content/uploads/2018/02/02-3.mp3 3, I nóste fómne i è issé Un sospiro di compiacimento è inevitabile, quando si vedono due donne bergamasche sul tetto del mondo. C'è da dire ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 17 febbraio : l’Italia punta Sulle Amazzoni azzurre! Torna Arianna Fontana! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questo sabato 17 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà una giornata all’insegna delle donne per l’Italia. Le nostre Amazzoni andranno all’assalto di risultati importanti e proveranno a farci sognare. Si comincia alle 3.00 di notte con il superG femminile. Sofia Goggia è la donna del tutto o niente: attaccherà a tutta per cercare il risultato, dovremo incrociare ...

Olimpiadi 2018 - 10 cose da sapere Sulle cerimonie di apertura : Con la cerimonia d’apertura iniziano ufficialmente le Olimpiadi invernali di Pyeongchang, un evento che tutti, sportivi e non, aspettano con ansia. I giochi invernali infatti rappresentano un momento unico per vedere sport di cui si parla poco, che scompaiono dai riflettori per emergere in pompa magna solo quattro anni dopo. Questi giochi coreani ci daranno la possibilità di appassionarsi al curling, di volare sul bob, di saltare con gli ...

Giochi Sulle App - Tim debutta con Eurosport alle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Prima Telco al mondo a guadagnare il titolo di Official Mobile Broadcaster, Tim debutta con Eurosport ai Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018 e propone una novità assoluta per i clienti mobile. Quest'ultimi, ...

Cool Runnings - Quattro sotto zero/ Il film con una lezione Sulle Olimpiadi e la vita : Si avvicinano le Olimpiadi invernali 2018. Trent'anni fa a Calgary gareggiarono anche Quattro bobbisti giamaicani. Dalla loro storia è stato tratto un film. LUCA BRAMBILLA(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 06:11:00 GMT)L'ORA PIÙ BUIA/ Il film sulla politica che può cambiare la storia, di R. BernocchiDOWNSIZING/ Il film che critica il sistema americano (ma si perde per strada), di I. Provenzi

Atleti russi graziati - Putin : 'Giustizia è fatta'. Ma il Cio frena Sulle Olimpiadi... : Il Tas, il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna, ha revocato la squalifica a vita a 28 dei 43 Atleti della russia sospesi per doping:

Giovanni Malagò cauto Sulle Olimpiadi Invernali 2026 : “Dipenderà dal voto e dal nuovo governo” : Giovanni Malagò era presente ieri all’inaugurazione della Casa dello Sport a Trento. “La forza del CONI è radicata su tutto il territorio”, ha dichiarato il numero uno dello sport italiano a Il Corriere del Trentino. “Qui in Trentino il governo ha destinato al CONI fondi importanti per l’impiantistica, sia per la ristrutturazione che per la costruzione ex novo. Sarà pubblicato un bando per selezionare giovani ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : ben 110 ore di programmazione Sulle reti Rai : Si avvicina l’appuntamento con le Olimpiadi invernali 2018, in programma a PyeongChang dal 9 al 25 febbraio in Corea del Sud. L’evento sarà visibile in diretta sulla Rai, che ha predisposto ben 110 ore di programmazione dedicata. Un’occasione da non perdere per vivere appieno le emozioni che ci regaleranno gli azzurri presenti in Corea del […] L'articolo Olimpiadi invernali PyeongChang 2018: ben 110 ore di programmazione ...