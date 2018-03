Sul palco del Teatro Mancinelli Geppi Cucciari è ' Perfetta' Appuntamento mercoledì 14

“Ho un tumore al cervello”. L’amata cantante confessa il suo male. Sale Sul palco nel teatro sold out - canta ma dimentica le parole. Poi il malore - la corsa in ospedale e la terribile diagnosi : “Una tragedia - stava combattendo anche contro il tumore al seno” : Tutto è iniziato durante un’esibizione. Nel corso di un concerto di fronte a una platea adorante ha iniziato a dimenticare le parole. Per un’artista di lungo corso come lei era una cosa stranissima. Poi dopo lo spettacolo un malore, il ricovero e poi la terribile diagnosi. Lorna Luft attrice e cantante statunitense, attiva in campo teatrale, televisivo e cinematografico, figlia di Judy Garland e del produttore Sid Luft e ...

Spellbound Contemporary Ballet porta Sul palco del Teatro Rossini di Lugo le Rossini Ouvertures : Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Dice Mauro Astolfi sullo spettacolo : "La lettura della cronaca dell'epoca sulla vita di Gioachino Rossini, quello che di lui dissero altri grandi compositori, in ...

I Franz Ferdinand saliranno Sul palco di Milano Rocks : Dopo il live a Bologna del 15 marzo e i concerti estivi a Roma e Gardone Riviera, i Franz Ferdinand hanno annunciato una nuova data in Italia. via GIPHY La band sarà ospite di Milano Rocks – festival musicale che si terrà all’Area Expo Open Air Theatre Experience Milano – venerdì 7 settembre 2018. Follow ‘The Sound of Franz Ferdinand’ playlist on @Spotify – home to ‘Feel The Love Go’, ‘Always Ascending’, and all your old ...

Marco Mengoni a Giorgia : “Come in un sogno sono salito Sul palco per cantare insieme a te” : La sera del 7 marzo Marco Mengoni è tornato a esibirsi sul palco del Forum di Milano ospite del primo dei due live milanesi di Giorgia. I due artisti hanno cantato insieme “Come neve”, il loro primo singolo congiunto (certificato disco di Platino) pubblicato a fine 2017 e contenuto in “Oronero Live”, ultimo album di Giorgia. Marco per ringraziare Giorgia di averlo ospitato sul palco ha postato una foto di loro due ...

Enrico Brignano torna Sul palco con "Enricomincio da me" : Enrico Brignano festeggia i suoi 30 anni di carriera con un nuovo tour invernale nei teatri italiani con il suo spettacolo 'Enricomincio da me' . A Torino , il comico e attore romano farà tappa sul ...

Mistero sui concerti di Beyoncé e Jay-Z per l’On The Run Tour 2 - confermato il ritorno Sul palco insieme? : Attesa ormai da molti mesi, sembrava arrivata via Facebook la comunicazione di una delle date dei concerti di Beyoncé e Jay-Z, che a quanto pare dovrebbero tornare in Tour insieme dopo aver recentemente duettato nel brano Family Feud, contenuto nell'album 4:44. La coppia avrebbe deciso di realizzare un seguito del progetto dal vivo On The Run, con cui ha riempito gli stadi americani nel 2014 incassando a 109 milioni al botteghino con sole 22 ...

Cecilia Rodriguez cade Sul palco in diretta : Brutta caduta in diretta per Cecilia Rodriguez, che stava presentando una serata quando, complice il lungo abito da sera nero, è scivolata sul palco, davanti alla platea di spettatori. La Rodrihuez ha avuto bisogno dell’intervento di un uomo da dietro le quinte per rialzarsi in piedi, e poi, rivolta al pubblico, ha chiesto scusa per il fuori programma. La caduta è stata ripresa da una persona presente tra gli spettatori e il video è stato poi ...

VIDEO | Cecilia Rodriguez cade rovinosamente Sul palco : “Una figura di m*rda”. Così Cecilia Rodriguez, 28 anni, ha efficacemente sintetizzato una rovinosa caduta in cui è incappata...

Cecilia Rodriguez cade Sul palco davanti a tutti : ecco il video dell'incidente : Esilarante imprevisto per Cecilia Rodriguez durante un evento. La sorella di Belen cade rovinosamente sul palco prima di presentare una serata. ecco il momento dell'incidente e cosa ha detto subito ...

Guillermo Del Toro - Oscar come miglior film. Sul palco prende la busta e...Il gesto inaspettato : Guillermo del Toro vince l' Oscar 2018 come miglior film: una delusione per gli italiani che speravano in Chiamami col tuo nome. Il regista di Shape of water, però, ha regalato un simpatico siparietto:...

“Meghan e Kate insieme all’evento - ma gli abiti…”. La curiosità Sul costo dei vestiti che le due “protagoniste” della Casa Reale inglese hanno scelto per apparire insieme Sul palco. Entrambe in blu - ma con una bella differenza… : Il matrimonio tra Meghan e il principe Harry ormai è questione di poco tempo, i preparativi sono a buon punto e i pettegolezzi si stanno spargendo su tutte le pagine cartacee e online del mondo. Sarà il matrimonio dell’anno. Ma c’è chi mette il dito nella piaga paventando rapporti tesi con qualcuno nella Casa Reale inglese. Chi spettegolava su una presunta antipatia tra lei e Kate Middleton faccia subito un passo indietro: le ...

Travaglio Sul palco di Scanzi per ‘Renzusconi’. “Sapremo se l’Italia crede ancora ai pifferai - giovani o rincoglioniti che siano” : Notte prima delle elezioni. “Per i risultati ufficiali ci vorranno giorni: neanche nello Zimbabwe ci vuole così tanto”. Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, commenta così a margine dello spettacolo di Andrea Scanzi, “Renzusconi“, in scena ieri sera al Teatro Italia di Roma. In che Italia ci sveglieremo domani, dopo le elezioni di oggi? “Ci sveglieremo in un’Italia che ci dirà a che livello è il suo ...

Meghan e Kate Sul palco entrambe in blu - ma una ha speso 10 volte più dell'altra : Chi spettegolava su una loro presunta antipatia faccia subito un passo indietro: Meghan Markle, futura moglie del principe Harry e Kate Middleton, che già erano apparse tutte sorrisi e...

Elton John furioso Sul palco : inveisce contro un fan e se ne va Video : Elton John ha perso le staffe durante il concerto al Colosseum di Las Vegas. La star, che è solita invitare il pubblico sul palco quando canta il brano Saturday Night's Alright For Fighting a un certo ...