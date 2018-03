Struccarsi in un solo gesto e con un unico prodotto

vanityfair

(Di lunedì 12 marzo 2018) Dopo una giornata lunga e intrisa di impegni, la detersione del viso è proprio l’ultimo dei pensieri. La pigrizia, infatti, prende il sopravvento e spesso si va a dormire senza aver pulito a fondo la pelle, lasciando che impurità e tracce di trucco permangano indisturbate per tutta la notte. Non c’è da meravigliarsi se la mattina, però, ci si sveglia con un viso dall’aspetto spento, segnato e con impurità. E ad influire non sonostress e stanchezza. La nostra pelle ha bisogno di rigenerarsi per poter riflettere la luce e apparire più radiosa. E questo accadese ci prendiamo cura di lei nel modo giusto. Partendo proprio dalla detersione. Sebbenesottovalutato, ha più effetti positivi di quanto si pensi: Evita la comparsa di imperfezioni. Durante la giornata, sul nostro viso si accumulano tantissime sostanze: impurità dovute all’ambiente esterno, sebo, sudore, tracce di ...