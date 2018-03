Stretta Ue sul Pd

Contratti - cosa cambia : arrivano Tem e Tec - Stretta sulle intese 'pirata' : Con la firma definitiva dell’accordo sulla nuova contrattazione collettiva, arrivano grosse novità per i Contratti di lavoro. Nella giornata di venerdì 9 marzo, Vincenzo Boccia, presidente...

“Mi sentivo un mostro - volevo soltanto morire”. A 21 anni pesa 160 chili ed è coStretta a fare i conti con prese in giro e umiliazioni continue. Disperata e sull’orlo del baratro - trova però così la forza di cambiare. Guardatela oggi : vi sfidiamo a riconoscerla (e non sgranare gli occhi per lo choc) : Una lotta, quella con l’ago della bilancia che l’aveva vista sempre, puntualmente sconfitta. Sforzi inutili di fronte a un’immagine che, davanti allo specchio, non voleva proprio saperne di farsi più magra e attraente. Al punto da spingerla verso pensieri terribili, a un passo dal baratro. Lei, Nicola Burke, obesa e incapace di cambiare la sua vita, nel 2013 era caduta in una profonda depressione che l’aveva spinta ...

Usa - in Oregon Stretta sulle armi : vietate per chi ha precedenti per abusi domestici : Lo stato dell’Oregon ha proibito l’acquisto e la detenzione di armi da fuoco e munizioni a chi abbia precedenti di violenza domestica o sia sottoposto a ingiunzioni restrittive. Si tratta del primo stato Usa che adotta una legge sul controllo delle armi dopo la strage in Florida del 14 febbraio, quando un ex studente espulso ha fatto fuoco a scuola con un fucile semiautomatico, uccidendo 17 persone. Il progetto è stato approvato dal ...

“Hai lasciato le pa**e a casa!”. C’è posta per Te - anche Maria contro Giorgio. Una frase dell’uomo fa scoppiare il putiferio in studio - e in rete è una sfilza infinita di insulti. Stavolta pure la De Filippi coStretta a intervenire : E alla fine anche Maria ha perso le staffe. La signora di canale 5, sempre pacata e tranquilla non è riuscita a tacere davanti alla storia di Carmen e Giorgio, andata in onda durante l’ultima puntata di C’è posta per te che ha visto, tra l’altro, la partecipazione speciale di Luca Argentero e Emma Marrone. Carmen e Giorgio, rispettivamente figlia e padre che non si vedono e non si sentono da quasi dieci anni. I due si sono allontanati a ...

Stretta olandese sulle società di comodo ma scende la corporate tax : L'Olanda vuole scrollarsi di dosso la fama di paradiso fiscale e annuncia provvedimenti per 'colpire' le numerose società di comodo - circa 9mila - che hanno sede legale nel Paese solo per consentire ...

Le toghe e le esternazioni social Stretta Anm : «È come essere in tv» Anteprima sul Messaggero Digital : Non barricate ma discussione ?aperta?, a cominciare dalla modifica del codice etico delle toghe associate che regolamenti l?utilizzo dei social. Il presidente dell?Anm,...

La nuova Stretta sul credito di Bruxelles non sarà una passeggiata di salute : Le ultime previsioni della Commissione europea sono state al rialzo. Per tutta l'Eurozona, ma non per l'Italia. Nel primo caso, il tasso di crescita previsto per il 2017 era pari al 2 per cento, raggiungerà, invece, un picco del 2,3 per cento, per poi declinare leggermente al 2 per cento l'anno successivo.Diverso il caso dell'Italia. Il suo tasso di crescita, per il 2017, era accreditato all'1,5 per cento. L'Istat ha, invece, indicato un ...

Stretta di Trump sulle armi : Washington, 21 feb. (AdnKronos) – Sotto pressione per le reazioni alla sparatoria nel liceo della Florida, Donald Trump ha annunciato di aver chiesto al Dipartimento di Giustizia americano la messa al bando dei bump stocks, meccanismi che modificano le armi semi-automatiche in mitragliatrici automatiche. Citando la sparatoria che ad ottobre ha fatto 58 morti a Las Vegas Trump ha annunciato di aver chiesto l’adozione di direttive e ...

Trump apre a una Stretta sulle armi : "Migliorare i controlli su chi le compra" : Il presidente sostiene testo bipartisan in Senato. Il presidente Usa finora è stato un candidato nettamente contrario a ogni intervento, oltre che legato a filo doppio con la potentissima lobby della National Rifle Association. Ieri, gli studenti sopravvissuti a Parkland hanno annunciato una marcia contro le armi

Trieste - aggressioni e spaccio : Stretta sulla sicurezza in piazza Goldoni : Scattano i presidi fissi da parte della polizia nelle ore notturne Giro di vite voluto dalla Questura dopo l'escalation di episodi

Stretta sull'acquisto di Bitcoin con carte di credito : ROMA - Non con la carta di credito. Le grandi grandi emittenti Usa - e ora anche europee - di denaro di plastica stanno bloccando gli acquisti di Bitcoin e criptovalute effettuati attraverso la carta ...