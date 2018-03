Strangolato in casa - confessa 27enne : Taranto, 12 mar. (Adnkronos) - Un diverbio per una piccola somma di denaro, che poi sarebbe degenerato in una vera e propria lite durante la quale lo avrebbe Strangolato: questi i contenuti della confessione di un muratore di 27 anni, C.C., di Taranto, che ha riferito ai carabinieri di aver ucciso s

Strangolato in casa - confessa 27enne : Taranto, 12 mar. (Adnkronos) – Un diverbio per una piccola somma di denaro, che poi sarebbe degenerato in una vera e propria lite durante la quale lo avrebbe Strangolato: questi i contenuti della confessione di un muratore di 27 anni, C.C., di Taranto, che ha riferito ai carabinieri di aver ucciso sabato sera intorno alle 21, M. D., pensionato 83 enne nell’appartamento di quest’ultimo in via Diego Peluso nel centro del ...

Taranto - 83enne trovato Strangolato in casa : confessa il vicino 27enne. Lite per 50 euro : Taranto, 83enne trovato strangolato in casa: confessa il vicino 27enne. Lite per 50 euro La vittima era un idraulico in pensione e viveva da solo. Da un primo esame da parte del medico legale, pare che sia stato strangolato. L’operaio 27enne si è costituito affermando che l’anziano lo avrebbe colpito con un bastone, prima della […] L'articolo Taranto, 83enne trovato strangolato in casa: confessa il vicino 27enne. Lite per 50 euro ...

Ancona - bimbo di 5 anni trovato morto Strangolato in casa a Cupramontana : E' morto ieri pomeriggio in casa, forse strangolato a mani nude un bimbo di 5 anni di Cupramontana, piccolo centro nell'hinterland di Ancona, dove il piccolo viveva con la madre e il padre di origini ...