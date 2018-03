Stop all’inquinamento | il futuro è green

meteoweb.eu

(Di lunedì 12 marzo 2018) In Europa il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila morti l’anno. In Italia viaggiano ancora 4 milioni e mezzo di auto Euro 0 e il catino della Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente. Partirà proprio dall’allarme inquinamento delle nostre città ‘Future Energy, Future’ la seconda sessione del workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente in programma mercoledì 14 marzo a Milano, 9.30-13, presso il Centro Svizzero (info@istud.it; www.istud.it). In particolare, si parlerà di innovazione, circular economy, biodinamica, biologico (che registra con un incremento del 20% delle superfici coltivate) energia condivisa e rinnovabili che nel 2050, escluso l’idroelettrico, produrranno più del 30% dell’energia globale. E poi l’agricoltura che si riconnette ...