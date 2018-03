STEFANO BAROTTI Settembre | canzoni | vino e bellezza

ilsussidiario

(Di lunedì 12 marzo 2018) Il nuovo disco del cantautoreè dedicato al, ma una volta tanto non per dimenticare, ma per ritrovare il gusto del bello. La recensione di FAUSTO LEALI(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 06:11:00 GMT)CECILIA SANCHETTI/ "La terza via": il jazz viandante della musicista romanaMUSICA A MILANO/ Dieci anni di "Rock'n'Roll" in una compilation che celebra la scena alternativa del capoluogo