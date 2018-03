Stefan de Vrij ascoltato dalla Procura Antidoping | audizione durata trenta minuti

Stefan De Vrij non si presenta alla Procura antidoping Nado Italia. Audizione rinviata : In ambienti biancocelesti si fa notare che il giocatore "deve solo dare spiegazioni burocratico-regolamentari"

Calcio - doping : convocato dalla procura di Nado Italia Stefan De Vrij : Giornata di caos per il mondo del Calcio Italiano, in particolare per la Serie A. Dopo il caso di doping del mattino con protagonista il calciatore del Cagliari Joao Pedro, Nado Italia ha convocato il difensore olandese della Lazio Stefan De Vrij per un presunto caso. Secondo l’ANSA, in ambienti biancocelesti si fa notare che il giocatore “deve solo dare spiegazioni burocratico-regolamentari”. Ai microfoni di RMC Sport è ...