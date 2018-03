Sta arrivando la fine del mondo? Gli americani stanno preparando una città bunker

Sta arrivando un grande aggiornamento di Windows 10 : Si chiama Spring Creators Update e ha dentro molte novità, a partire da un sistema per vedere le app aperte sugli altri dispositivi e riprendere da dove le avete lasciate The post Sta arrivando un grande aggiornamento di Windows 10 appeared first on Il Post.

“Mamma - aiutami - sto malissimo”. Si sveglia nella notte in preda a dolori atroci. Sa che il ciclo Sta arrivando e dà la colpa a quello. Ma la paura è grande (non le era mai capitato) così si fa portare in ospedale. Quando i medici la sdraiano sul lettino e la toccano - la verità sconvolgente viene a galla. Lo choc è generale : Si chiama Charlotte Thomson, oggi ha 21 anni, è di Newcastle e nell’ultimo periodo ha avuto delle mestruazioni particolarmente dolorose. Strano, a Charlotte non era mai capitato, ma non si è preoccupata più del dovuto: “Può capitare”, si è detta. Peccato che quel dolore anomalo nascondeva qualcosa di grosso. Charlotte, ragazzina amante delle feste, era incinta. Ma non aveva la minima idea di esserlo anche perché aveva cicli regolari, zero pancia ...

Burian Sta arrivando - temperature sottozero : fino a -15°. Molte scuole chiuse - l'elenco aggiornato : Giornate di ghiaccio col Burian. Nelle prossime ore si prevede un tracollo termico di eccezionale portata: fino a -15° sulla Pianura padana. Burian, il gelido vento siberiano, è il...

Allerta Meteo Abruzzo : il Burian Sta arrivando - scuole chiuse a L’Aquila lunedì 26 e martedì 27 febbraio : Il sindaco dell’Aquila ha disposto la chiusura delle scuole lunedì 26 febbraio e martedì 27 febbraio. Il provvedimento è stato emesso in considerazione delle indicazioni contenute nel Bollettino del Centro funzionale della Protezione civile che prevede per i prossimi due giorni precipitazioni nevose e un abbassamento delle temperature tra lunedì e martedì con possibili formazioni di ghiaccio sulle strade. L'articolo Allerta Meteo Abruzzo: ...

Rimac Concept Two Sta arrivando! La supercar elettrica sarà al Salone di Ginevra! : ... che il prezzo non è per tutti, dato che servirà almeno un milione di euro per averla nel proprio garage! Per maggiori approfondimenti inviato da ecoAutoMoto nella categoria Scienza e Tecnologia

La Stramilano 2018 Sta arrivando : iniziate a correre : La capitale meneghina sarà la capitale del running con la stracittadina più famosa d’Italia, arrivata alla 47° edizione. «Ormai la Stramilano non è più solo una corsa, è un’esemplificazione di ciò che vuole essere Milano: una città aperta, solidale, che funziona, dove l’ambiente e lo sport sono centrali» ha dichiarato in merito Giuseppe Sala, Sindaco di Milano. Le tre gare in programma, Stramilano 10 Km, Stramilanina 5 Km e Stramilano Half ...

Il freddo Sta arrivando : è alle porte il terremoto metereologico in Italia #Burian : Dopo un inizio di stagione mite e piacevole, ecco che il vero freddo si sta facendo sempre più insistente. L’Italia sta così attraversando la vera fase fredda dell’Inverno, andando incontro a masse di aria depressionaria che tendono ad abbassare ulteriormente le temperature in modo repentino. Inizia a febbraio il vero inverno con abbassamenti di gradi e nevicate in diverse zone dell’Italia. In questi giorni abbiamo avuto solo ...

A Milano Sta arrivando il festival di Iperborea : Si chiama "I Boreali", è alla sua quarta edizione, è dedicato all'Europa del Nord e qualcosa fa anche il Post: dal 22 al 25 febbraio The post A Milano sta arrivando il festival di Iperborea appeared first on Il Post.

Olimpiadi Invernali 2018 – L’Italia Sta arrivando a PyeongChang. Oggi gli azzurri di fondo - biathlon e salto - spazio anche a Brignone e Bassino : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si avvicinano a grandi passi: mancano soltanto 3 giorni alle prime gare in Corea del Sud e quattro giorni all’attesissima Cerimonia di Apertura in programma venerdì 9 febbraio. Lo spettacolo sta per iniziare e anche la delegazione azzurra inizia ad arrivare alla spicciolata nelle località che ospiteranno le gare. L’Italia sarà presente alla rassegna a cinque cerchi con ben 121 atleti: si ...

Prof. Vasapollo : "Dal Pd - passando per LeU - arrivando a Negri. Azzeriamo queSta sinistra serva dell'imperialismo dell'Unione Europea" : ... il suo principale tema di studio, e restiamo inizialmente alla politica italiana. Com'è possibile che Pepe Mujica, con una storia rivoluzionaria come la sua, sostenga apertamente in un video D'Alema ...

Sta arrivando in Italia Samsung Pay : stato servizio al 26 gennaio - cos’è e come funziona : Ci sono importanti novità sul fronte Samsung Pay qui in Italia oggi 26 gennaio, perché l'aggiornamento di gennaio segnalato in queste ore dagli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S7 no brand (abbiamo dedicato un articolo specifico alla notizia) affermano che la patch porti con sé proprio l'app attesa da diversi mesi nel nostro Paese. Si tratta a conti fatti dell'alternativa proposta dal produttore coreano a Apple Pay, anche se occorrono ...

Sta arrivando il MVNO di Vodafone : sorpresa inaspettata dall’anti Free Mobile : Vodafone non starà con le mani in mano a guardare l'avanzata di Free Mobile: è del tutto normale il gestore rosso si accinga a prendere le dovute contromisure per fermare la corsa di Iliad in Italia. Come ormai sappiamo da mesi, la società designata all'operazione è 'VEI', che inizialmente pensavamo potesse corrispondere al nome dell'operatore virtuale in questione. In ultimo è emerso VEI stia per 'Vodafone Enabler Italia', corrispettivo ...

Venezuela : Petro Sta arrivando - Maduro trionfante : Una criptovaluta garantita dal petrolio contro tirannia del dollaro : In dirittura d'arrivo Petro, la criptovaluta garantita dal Petrolio voluta dal Venezuela di Nicolas Maduro.