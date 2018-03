Sputa in faccia a 14enne | tv danese licenzia Carragher

Bufera Carragher - Sputa in faccia ad una 14enne : la tv danese lo licenzia [FOTO] : L’ex difensore del Liverpool Carragher nella Bufera, l’attuale commentatore tv è stato protagonista di un bruttissimo gesto, in un video pubblicato dal Mirror è stato pizzicato mentre sputava ad una 24enne dopo che il padre l’aveva preso in giro per la vittoria del Manchester United sui Reds. Immediato il provvedimento da parte della tv danese per cui lavorava, Carragher è stato infatti licenziato. Poi le scuse dell’ex ...

Lorenzo Crespi : "Morirò presto. Sputate in faccia a tutti quelli che in tv diranno che mi volevano bene" : "Io morirò presto e vi chiedo di sputare in faccia a tutti quelli che minimamente in tv diranno che mi volevano bene". È uno sfogo disperato quello che l'attore Lorenzo Crespi affida ai social, scagliandosi contro tutti coloro che, a sua detta, lo hanno abbandonato a se stesso. "tutti sanno come sto vivendo.. ma se non possono usarmi.. non possono aiutarmi", scrive su Instagram l'attore, raccontando di vivere "in condizioni ...