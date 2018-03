Spunta la bufala Heineken su WhatsApp | 4 barili di birra per 140esimo compleanno

optimaitalia

(Di lunedì 12 marzo 2018) Arriva anche il turno della, diffusa attraverso il solito messaggioche questa volta promette in regalo 4dida 5 Lt allo scopo di festeggiare ildell'azienda produttrice olandese.Come ben ricorderete, simili truffe sono spesso dietro l'angolo, proponendo la distribuzione di buoni sconto, omaggi ed altre promozioni speciali in realtà del tutto irreale. Una volta cliccato sul link contenuto della comunicazione, verrete reindirizzati ad un questionario, che vi richiederà l'inserimento dei vostri dati sensibili, cosa che vi consigliamo assolutamente di evitare, trattandosi tutt'altro che di un canale ufficiale.Non ci stupiremmo, infatti, se da qui a poco arrivasse la smentita della casa circa lada poco in diffusione, come già avvenuto per molte altre catene (Decathlon, Ikea, Auchan, Conad, Acqua&Sapone, ...