Sport Invernali | tutti gli eventi della settimana 12-18 marzo | programma | orari e tv

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 11 marzo : PERATHONER E VISINTIN : TRIONFO ALL’ULTIMO RESPIRO! Attesa per il biathlon - gli azzurri deludono in SuperG : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare degli Sport Invernali in programma oggi (domenica 11 marzo). Riflettori puntati sul SuperG maschile di Kvitfjell dove l’Italia cercherà il colpaccio con Dominik Paris e Christof Innerhofer, da non perdere anche i team event di snowboardcross a Mosca. Prevista anche la 30km di sci di fondo a Oslo e il biathlon con le mass start a Kontiolathi dove l’Italia proverà a essere ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 10 marzo : Dressen il migliore in discesa a Kvitfjell - Innerhofer quinto - Shiffrin vince ancora in slalom - Costazza quindicesima : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare degli Sport Invernali (sabato 10 marzo). La stagione si sta per concludere ma le ultime gare si preannunciano spettacolari e intense, verranno assegnate anche le varie Coppe del Mondo. Oggi show assicurato con la discesa libera maschile a Kvitfjell, lo slalom femminile a Ofterschang e le gare di snowboardcross a Mosca: l’Italia sogna in grande con Michela Moioli che può prendersi la Sfera ...

Sport Invernali - tutti gli eventi della settimana 5-11 marzo : programma - orari e tv : Sta per iniziare un’intensa settimana per gli Sport Invernali: dal 5 all’11 marzo ci aspettano tante gare, la stagione invernale sta per finire e i grandi campioni si sfidano per le ultime gare dell’anno. Lo sci alpino andrà in scena a Kvitfjell con due prove veloci maschili e a Ofetrschwang per le prove tecniche femminili. La Coppa del Mondo di sci di fondo andrà in scena mercoledì 7 marzo con le sprint di Drammen, poi nel ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 4 marzo : Hirscher domina ed è sua la Coppa di slalom - Goggia prima nel SuperG della combinata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata agli Sport Invernali. Il Circo Bianco protagonista quest’oggi. Nello slalom di Kranjska Gora il fenomenale Marcel Hirscher cercherà di completare l’opera: dopo aver conquistato matematicamente la Coppetta di gigante, l’austriaco ha l’opportunità di ripetersi nella disciplina dei paletti stretti. Il Cannibale è l’ovvio favorito per la gara odierna: in stagione ha ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 4 marzo : Italia a caccia di nuovi podi. Attesa per lo sci alpino : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata agli Sport Invernali. Il Circo Bianco protagonista quest’oggi. Nello slalom di Kranjska Gora il fenomenale Marcel Hirscher cercherà di completare l’opera: dopo aver conquistato matematicamente la Coppetta di gigante, l’austriaco ha l’opportunità di ripetersi nella disciplina dei paletti stretti. Il Cannibale è l’ovvio favorito per la gara odierna: in stagione ha ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 3 marzo : Brignone ai piedi del podio nel SuperG - Moioli cade ma limita i danni in Coppa. Brutto e Perathoner in finale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata agli Sport Invernali. Dopo l’abbuffata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, l’interesse per le specialità sulla neve e sul ghiaccio non è di certo scemato. Torna lo sci alpino con il SuperG di Crans Montana, valido per la Coppa del Mondo. Dopo le emozioni a Cinque Cerchi Sofia Goggia e Federica Brignone sono le armi principali della squadra azzurra. Non solo, ...

Ponte tra Cina e Montebelluna all'insegna degli Sport invernali : Adesso la sfida diventa quella, da un lato dell'educazione agli sport invernali e per questo hanno preso contatto coi maestri di sci in particolare quelli della Valle D'Aosta, dall'altro quello dell'...