Sport | 5 nuove stelle nella Walk of fame

Alpine A110 - svelate le tre nuove versioni della Sportiva superleggera : Dopo aver introdotto con successo la A110 Première Edition, Alpine annuncia tre nuove versioni della sua sportiva superleggera. La A110 Pure e la A110 Légende sono le versioni...

Calciatrici - ballerine - Sportive - registe - giornaliste... 14 nuove Barbie dedicate a donne straordinarie : Con questo intento, per l' 8 marzo Barbie lancia una linea dedicata a donne speciali che hanno raggiunto risultati importanti nel proprio settore, che sia la scienza, la danza, la cucina o lo sport. ...

Disponibile aggiornamento 1.13 per Gran Turismo Sport : 12 nuove auto - tutte le novità : Finalmente è Disponibile l'aggiornamento 1.13 di Gran Turismo Sport, precisamente l'1.13, Disponibile al download sul PSN. Questo aggiornamento introduce 12 nuove auto e tre nuovi eventi per GT League: Beginner League ha Stars & Stripes, Amateur League ottiene il Vision Gran Turismo Trophy e la Professional League riceve l'F1500 Championship. Eccoli in particolare: Stelle e strisce (Campionato principianti) La gara per determinare ...

Gran Turismo Sport si aggiorna con nuove auto : Polyphony Digital pochi attimi fa, ha reso ufficialmente disponibile l’aggiornamento 1.13 di Gran Turismo Sport, il quale aggiunge al titolo ben 12 nuove vetture, per un peso complessivo di 6 GB. Gran Turismo Sport si aggiorna L’aggiornamento introduce quanto segue: Eventi GT League Stars & Stripes Vision Gran Turismo Trophy F1500 Championship Sunday Cup Clubman Cup Premium Sports ...

Gran Turismo Sport : il nuovo aggiornamento è disponibile e introduce 12 nuove auto : Oggi Polyphony Digital ha rilasciato l'aggiornamento 1.13 di Gran Turismo Sport, il quale risulta disponibile per il download su PSN.Come riporta Dualshockers, l'update include tre nuovi eventi per la funzionalità GT League. La Beginner League ottiene Stars & Stripes, la Amateur League ottiene il Vision Gran Turismo Trophy e la Professional League riceve l'F1500 Championship.Inoltre, un nuovo round verrà aggiunto alla Sunday Cup, alla ...

Mistero Gran Turismo Sport col nuovo aggiornamento - riconoscete le 12 nuove auto? : Il creatore di Gran Turismo Sport, e di tutta la serie, Kazunori Yamauchi, ha twittato quello che aspettavano i giocatori da qualche tempo: la settimana prossima arriverà un nuovo aggiornamento del simulatore di guida che includerà ben 12 auto inedite. Come sempre il game designer ha cercato di tenere un alone di Mistero dietro il suo annuncio e ha stuzzicato i fan del gioco con un'immagine nella quale è possibile vedere le 12 auto che saranno ...

Google Maps sta per aggiungere nuove informazioni sui traSporti e i cantieri stradali : Google Maps si aggiorna nuovamente, anche se come capita spesso non ci sono novità evidenti. In arrivo invece nuove informazioni sui trasporti di massa, integrazione maggiore con Uber e informazioni sui cantieri stradali. L'articolo Google Maps sta per aggiungere nuove informazioni sui trasporti e i cantieri stradali è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Urban e Sport - le due nuove facce di Tiguan : Urban e Sport, le due nuove facce di Tiguan Volkswagen amplia la gamma del Suv Tiguan. Un premio per il titolo di best-seller italiano nel segmento D Continua a leggere L'articolo Urban e Sport, le due nuove facce di Tiguan sembra essere il primo su NewsGo.

TraSporti : Onorato - nel 2018 due nuove navi cargo : Roma, 9 feb. (AdnKronos) – Prosegue il rinnovamento della flotta cargo del gruppo Onorato con l’obiettivo di poter offrire ai clienti la flotta più nuova e all’avanguardia di tutto il Mediterraneo. Nel 2018 sono in arrivo due navi di costruzione tedesca, già in fase di realizzazione nel cantiere di Flensburg, acquisite dalla famiglia Onorato, che saranno le ro-ro più grandi del Mediterraneo visto che saranno capaci di contenere ...

TraSporti : Onorato - nel 2018 due nuove navi cargo (2) : (AdnKronos) – Il programma industriale messo in atto che ha come obiettivo finale la totale sostituzione delle navi ‘classe espresso”, con altrettante unità composte tutte da nuove costruzioni, funzionali, di ultima generazione. navi moderne, in grado di assicurare il miglior servizio possibile agli autotrasportatori, con una velocità tale da poter migliorare e garantire la massima puntualità nelle consegne, questione di ...

TraSporti : Onorato - nel 2018 due nuove navi cargo (3) : (AdnKronos) – Appena pochi giorni fa è stata presentata a Catania la ro-ro Giuseppe Lucchesi, lunga 193 metri e larga 26, di oltre 3.600 metri lineari, con una capacità di trasporto di 249 rimorchi, che avrà una programmazione calibrata sulle esigenze degli autotrasportatori sulla linea Genova-Livorno-Catania, inaugurata poco più di un anno fa e che col tempo sta riscuotendo sempre più successo tra gli autotrasportatori. La decisione di ...

TraSporto merci : due nuove locomotive in servizio negli scali di Ravenna e Dinazzano : Riteniamo particolarmente importante questa azione positiva in un momento in cui i segnali di ripresa dell'economia indicano un incremento tendenziale dei traffici di merci'. Dinazzano Po è un'...

Nuove auto e tracciati in Gran Turismo Sport al 26 gennaio : cosa contiene la patch 1.11 : Kazunori Yamauchi e Polyphony Digital hanno mantenuto le promesse: oggi 26 gennaio è disponibile il primo, importante aggiornamento di Gran Turismo Sport del 2018, la patch 1.11: conterrà 10 Nuove auto, nuovi tracciati con otto diversi assetti e quattro avvincenti eventi di GT League. Sono in arrivo inoltre numerosi nuovi contenuti gratuiti in futuro, ma passiamo al contenuto di questa patch. Facciamo prima un riassunto dei contenuti di questa ...

San Vito lo Capo il 2018 si apre con nuove strutture Sportive e ludiche fruibili da tutti - adulti e bambini. : Sono molto contento di queste realizzazioni, lo sport è vita, e per questo sono infinitamente grato al ministero dello Sport". Il finanziamento del Cipe ammonta a 840 mila euro. I giochi per bambini ...