Splendor 16 | quell' Italia che si ritrova nella malinconia

“Avrebbe dovuto…”. Kate Middleton travolta dalle critiche. La duchessa sfila sul red carpet dei Bafta raggiante mostrando - fiera - il suo pancione di 7 mesi. Ma il suo Splendore passa in secondo piano : tutti hanno notato quella scelta “irrispettosa” che ha scatenato il caos… : Alla Royal Albert Hall di Londra si è tenuta la 71esima edizione dei Bafta, i British Academy Film Awards, che sono un po’ l’equivalente dei Golden Globe di Hollywood. Tutte le dive presenti – da Angelina Jolie a Jennifer Lawrence, a Salma Hayek, tanto per fare qualche nome – hanno sfilato sul red carpet vestite di nero. Il motivo: sostenere il movimento nato sulle molestie sessuali, Time’s Up. Per l’occasione, una lettera firmata da 200 ...