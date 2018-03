Spazio | la NASA alla ricerca dell’acqua cosmica con il telescopio Webb

Spazio : la NASA invita il pubblico ad andare a bordo della sua prima missione per “toccare” il sole : La NASA sta invitando le persone di tutte il mondo ad inviare i loro nomi online per essere posizionati su un microchip a bordo della storica missione Parker Solar Probe, il cui lancio è previsto nell’estate 2018. La missione viaggerà attraverso l’atmosfera del sole, affrontando il violento calore e le condizioni di radiazione e il vostro nome accompagnerà il viaggio. Le iscrizioni saranno accettate fino al 27 aprile. Per saperne di più, ...

Spazio : la NASA progetta una nuova missione - Azure studierà magnetosfera e aurore : La NASA ha in programma una nuova missione incentrata sulle aurore: Azure (Auroral Zone Upwelling Rocket Experiment) studierà la magnetosfera, lo scudo protettivo della Terra contro il vento solare, e il ruolo delle aurore nella quantità totale di energia in ingresso e in uscita dalla Terra. Le aurore sono il prodotto di una violenta collisione con l’atmosfera e il campo magnetico delle particelle cariche provenienti dal vento solare: ...

Il Burian sull’Italia visto dai satelliti NASA : tantissima neve soprattutto al Centro nelle immagini dallo Spazio [GALLERY] : 1/14 ...

Spazio : il docufilm “Expedition” conquista Houston - premiere alla NASA : Expedition sbarca a Houston. Il documentario diretto e prodotto da Alessandra Bonavina ha avuto la sua premiere al Johnson Space Center, centro voluto dal presidente Lindsay Johnson e a lui dedicato. Una prima assoluta per un documentario realizzato su una missione spaziale dell’ASI. Non era infatti mai successo che una produzione italiana trovasse ospitalità in una sede dell’agenzia spaziale americana. E lo ha fatto con tutti gli ...

Spazio : azienda australiana aiuterà la NASA ad estrarre acqua dal suolo di Marte : La Gilmour Space Technologies, con sede nella Gold Coast del Queensland, potrà aiutare la NASA a estrarre acqua su Marte, dopo aver raggiunto un accordo con l’agenzia spaziale per sviluppare e costruire uno speciale veicolo: si tratta della prima impresa privata in Australia a firmare un accordo spaziale con la NASA. Il veicolo robotico avrà il compito estrarre idrogeno dal Regolith, il suolo di Marte, e ricavarne acqua. Una volta ...

Spazio : la NASA certifica il razzo SpaceX per future missioni scientifiche : Falcon 9 prende il volo. Ma stavolta il viaggio del vettore targato SpaceX è molto diverso dal solito: si tratta di una partenza simbolica, che però cambierà radicalmente il ruolo dell’azienda di Elon Musk nel panorama spaziale americano. Il razzo – spiega Global Science – ha infatti ufficialmente ottenuto la certificazione della NASA che funge da lasciapassare per l’utilizzo di Falcon 9 in alcune categorie di future missioni ...

Spazio - Nasa : presto potrebbe essere una donna a camminare sulla Luna : C’è almeno una possibilità su tre che il primo umano a mettere piede sulla Luna in questo secolo sarà una donna: lo ha detto al Guardian Ellen Ochoa, responsabile del centro spaziale Johnson della Nasa. Ne sono cambiante di cose dai primi anni ’60, quando la Nasa inviava lettere di rifiuto dicendo che non aveva intenzione di mandare le donne nello Spazio. Tra coloro che hanno ricevuto il “no” c’è stata ...

Spazio - documento Nasa shock : “La Casa Bianca vuole privatizzare la Iss” : Nel giro di qualche anno la Casa Bianca intende trasformare la Stazione Spaziale Internazionale in un’impresa privata, in modo da non dover più finanziare il costoso programma della Nasa: è quanto pubblica il quotidiano statunitense The Washington Post. “La decisione di mettere fine al sostegno federale diretto nel 2025 non significa che in quello stesso momento la stazione sarà messa fuori orbita – è possibile che ...

Al via la missione Gold della Nasa - al confine tra atmosfera e Spazio : Lo scorso 25 gennaio è stato un gran giorno per l’Agenzia spaziale americana. È infatti partito con successo il primo satellite della missione Gold (che sta per Global-scale Observations of the Limb and Disk), la prima diretta a investigare i segreti dell’orbita tra gli strati più alti dell’atmosfera terrestre e lo Spazio vero e proprio, e in particolare capire come i fenomeni della bassa atmosfera (il meteo, in pratica) interagiscano con ...

Spazio : ritrovato il satellite NASA Image scomparso da 13 anni : L’astrofilo Scott Tilley, mentre scandagliava il cielo a caccia di segnali radio di satelliti spia, ha ritrovato il satellite della NASA Image (Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration), progettato per l’osservazione della Terra, scomparso da ben 13 anni. Successivamente è arrivata la conferma ufficiale dell’Agenzia spaziale statunitense, che ha stabilito un primo contatto attraverso 5 sue antenne. Lanciato nel 2000 ...

Spazio - l’indirizzo di Trump per la NASA : puntare tutto sulla Luna : Più Luna ma meno Stazione Spaziale Internazionale. Potrebbe sintetizzarsi così il peso da dare alle missioni della NASA che Donald Trump starebbe valutando nella stesura del budget per l’agenzia spaziale Usa che la sua amministrazione si appresta a presentare. Secondo i rumors che corrono sui media, in questa geografia la Casa Bianca penserebbe a partnership pubblico-privato orientate a riportare astronauti sulla Luna mentre si tirerebbe ...

Spazio : il razzo pesante Space Launch System della NASA supera i test : Prova superata per i motori dello Space Launch System, il razzo pesante dell’agenzia americana. L’RS-25 ha affrontato, nella giornata del 16 gennaio, un test sul controller di volo relativo al nuovo sistema di lancio di Sls, durato più di sei minuti. Completata presso lo Stennis Space Center della NASA in Mississippi, la prova – spiega Global Science – fa parte di una serie di test in corso dallo scorso anno – di cui l’ultimo ...

Navigare nello Spazio profondo sfruttando i raggi X : per la NASA si può : Cercasi bussola per viaggi ai confini del Sistema solare. Una ipotetica Guida galattica per sonde spaziali non potrà, un domani, prescindere da un fantascientifico GPS, messo a punto sulla base di un reticolo di raggi X. Un team di ricercatori della NASA ha dimostrato, per la prima volta in assoluto, la possibilità di sfruttare i raggi X per una navigazione interamente autonoma nello Spazio. I raggi X orienterebbero una bussola del futuro ...