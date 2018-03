Spalletti | ' Lotta scudetto ancora apertissima'

Inter - Spalletti : 'Tenete lontano da noi i depressi - siamo terzi. La mia Roma lottava per il campionato' : C'è il terzo posto da conservare e l'Inter proverà a difenderlo in casa del Genoa senza Icardi e Perisic. 'I depressi teneteli lontano da noi', le dichiarazioni di Luciano Spalletti. Genoa. 'Dovremo ...

Spalletti : “Troppi vuoti - non vedo miglioramenti : manca la capacità di lottare - di certo non la qualità” : Spalletti: “Troppi vuoti , non vedo miglioramenti: manca la capacità di lottare, di certo non la qualità” Sempre più in crisi, sempre più vulnerabile, fragile, lontana dall’idea di una squadra capace di lottare per grandi obiettivi. Un’Inter che non vince da sette partite di campionato, un’eternità, con una media punti da retrocessione negli ultimi due […] L'articolo Spalletti: “Troppi vuoti , non vedo ...

