Spalletti lancia l' allarme | ' Ecco cosa manca a questa Inter'

Inter - Spalletti lancia l’allarme : “siamo troppo fragili” - crisi senza fine? Il tecnico si sfoga : Brutta prestazione dell’Inter nella gara di campionato contro l’Inter, le cose si mettono male adesso per i nerazzurri. Al termine della partita ecco l’analisi del tecnico Luciano Spalletti ai microfoni di Premium Sport: “Quando ti capita un episodio come l’autorete che ci ha mandato al riposo in svantaggio non riesci a ricavare tutta la fiducia possibile per riuscire a fare benissimo. Nella ripresa però abbiamo ...

Spalletti contro tutti rilancia la sua Inter. Depressi? Vinciamo : Milano - Miracoli di una vittoria, seppur stentata. E di una classifica che, anche grazie al fatto che le altre fanno tutto tranne che correre, rimane ottima. E così Luciano Spalletti, alla vigilia della gara di Genova contro il Genoa, ritrova grinta, cattiveria e pungente ironia. Già perché anche se col Bologna è stata dura e nonostante il successo mancasse dai primi di dicembre, l'Inter è ancora al terzo posto e se la crisi di risultati ...

Inter - Spalletti lancia la bomba di formazione poi sbotta con i tifosi quando si parla di mercato : L’Inter si prepara per la gara di campionato contro il Genoa, l’intenzione dei nerazzurri è continuare al striscia positiva, ecco le indicazioni di Spalletti in conferenza stampa: “Rafinha? quando farà 2-3 settimane allenandosi tutti i giorni è chiaro che il minutaggio nei muscoli gli aumenterebbe e sarebbe poi possibile utilizzarlo il 90 minuti. Si può usare anche ora, però poi ci saranno dei momenti nei quali la squadra deve ...