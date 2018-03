SPAGNA | GABRIEL CRUZ TROVATO MORTO NEL BAGAGLIAIO DI UN' AUTO Il bimbo strangolato il

SPAGNA - Gabriel Cruz trovato morto nel bagagliaio di un'auto/ Ultime notizie : arrestata la compagna del padre : Spagna, Gabriel Cruz trovato morto nel bagagliaio di un'auto: la compagna del padre è stata arrestata, i sospetti degli inquirenti e le parole della donna che respinge le accuse.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 14:02:00 GMT)

SPAGNA - caccia al complice dell’assassina di Gabriel : “La compagna del padre non era da sola” : Ancora mistero sulle cause della morte del piccolo Gabriel Cruz, il bambino di 8 anni scomparso in Almeria lo scorso 27 febbraio e trovato cadavere due settimane dopo nel baule della macchina della compagna del padre. Quest'ultima resta al momento la sola indiziata per il delitto, ma la polizia sospetta che non abbia agito da sola.Continua a leggere

SPAGNA - trovato morto Gabriel Cruz : il corpo era nell’auto della compagna del padre : Gabriel Cruz, il bimbo di otto anni scomparso dallo scorso 27 febbraio in un paese dell'Almeria, è stato trovato senza vita nel baule dell'auto guidata dalla compagna del papà, che è stata arrestata. Per lui si erano mobilitati i media locali, i social e persino il governo iberico.Continua a leggere

Gabriel Cruz, il bimbo di otto anni scomparso dallo scorso 27 febbraio in un paese dell'Almeria, è stato trovato senza vita nel baule dell'auto guidata dalla compagna del papà, che è stata arrestata. Per lui si erano mobilitati i media locali, i social e persino il governo iberico.

