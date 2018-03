Spagna | caccia al complice dell’assassina di Gabriel | “La compagna del padre non era da

A caccia di vita aliena al sud della Spagna : C’è vita su Marte? Ancora non lo sappiamo, ma grazie al lavoro degli scienziati del centro di astrobiologia dell’Università di Madrid potremmo scoprirla in Spagna . Già, perché è tra le acque del Rio Tinto, un fiume tutto particolare del sud del paese, che i ricercatori indagano per trovare ipotesi plausibili sul tipo di cellule e organismi che potremmo un giorno trovare sul Pianeta rosso (o altri pianeti, o le loro lune). Perché proprio questo ...

Spagna a caccia di Puigdemont. Perquisito aereo di Guardiola : Puigdemont è come un incubo in Spagna. Ricercatissimo. è lontano, in esilio a Bruxelles ma potrebbe tornare, di nascosto, e il Paese sente la tensione. Da un lato la situazione politica catalana resta intricata e paralizzata da un Parlament che non riesce ad esprimere un presidente regionale dopo la fuga del leader separatista in Belgio, dall'altro piovono segnalazioni, telefonate anonime di gente che crede di averlo appena incontrato, ...