Sono state bloccate le gif nelle storie di Instagram e Snapchat

21 persone Sono state curate per esposizione all’agente nervino usato per avvelenare l’ex spia russa Sergei Skripal : Il capo della polizia del Wiltshire, la regione a ovest di Londra dove si trova la città di Salisbury, ha detto che in tutto 21 persone hanno ricevuto cure mediche per essere state esposte all’agente nervino usato per avvelenare l’ex spia russa The post 21 persone sono state curate per esposizione all’agente nervino usato per avvelenare l’ex spia russa Sergei Skripal appeared first on Il Post.

Elezioni - Bindi : “Poche donne elette? Colpa anche loro che si Sono prestate al giochetto delle pluricandidature” : “La legge elettorale non ha premiato le donne perché si sono prestate a fare un giochetto non troppo corretto delle pluricandidature. Proprio quelle delle donne hanno fermato altre 50 donne che potevano entrare”. Così Rosy Bindi torna sul tema della legge elettorale che poco ha premiato la presenza femminile in Parlamento. “Evidentemente dei calcoli politici hanno fatto si che ciascuna donna si è prestata ad un atteggiamento ...

Geordie Shore : 12 volte in cui le ragazze Sono state le femministe di cui abbiamo bisogno : ... 14 dicembre 2017 I ragazzi e le ragazze di Geordie Shore stanno tornando e prima di quanto pensi! Geordie Shore 16 va in onda dal 9 marzo, ogni venerdì alle 22:50 su MTV , Sky 133, e in streaming ...

"Le elezioni italiane Sono state uno schiaffo alla politica del narcisismo" : Reduce dal trionfo internazionale, Luca Guadagnino rimane comunque ancorato alle sue radici ed ha le idee ben chiare su quanto rappresentato dai risultati delle Politiche italiane. Dice a La Stampa:Le elezioni italiane sono le elezioni della lesa maestà [...] Quelli che si sono preoccupati di declinare narcisisticamente la propria idolatria hanno ricevuto un sonoro schiaffo dagli elettori italiani [...] Cosa succederà ora non ...

Shock Astori - tutte le partite di oggi Sono state rinviate : Shock Astori, tutte le partite di oggi sono state rinviate La tragedia Astori ha choccato il mondo del calcio italiano, tanto che a questo punto l’intera programma della Serie A di oggi è a rischio cancellazione. In attesa di una comunicazione ufficiale da parte della Lega Calcio, l’impressione è che tutte le partite previste, compreso […] L'articolo Shock Astori, tutte le partite di oggi sono state rinviate è su NewsGo.

Ginnastica - Serie A1 2018 – Tutti i podi individuali di giornata ad Arezzo. Le migliori Sono state… : Oggi pomeriggio ad Arezzo si è disputata la prima tappa della Serie A1 2017 di Ginnastica artistica. Di seguito Tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE: 1. Giorgia Villa Brixia Brescia 55.050 2. Asia D’Amato Brixia Brescia 54.850 3. Alice D’Amato Brixia ...

Almeno due persone Sono state uccise in una sparatoria alla Central Michigan University - lo sparatore è ancora ricercato : Almeno due persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco al dormitorio della Central Michigan University, a Mount Pleasant, nello stato americano del Michigan. La polizia ha detto che lo sparatore è un ragazzo di 19 anni che The post Almeno due persone sono state uccise in una sparatoria alla Central Michigan University, lo sparatore è ancora ricercato appeared first on Il Post.

Le elezioni in Venezuela Sono state rinviate : Dovevano essere ad aprile ma si terranno il 20 maggio: è una piccola concessione del governo a una parte delle opposizioni The post Le elezioni in Venezuela sono state rinviate appeared first on Il Post.

Sospesa la maestra che inveiva contro i poliziotti. "Le mie parole Sono state travisate" : E' stata Sospesa Lavinia Flavia Cassaro, l'insegnante 37enne che, lo scorso giovedì 22 febbraio, ha insultato e augurato la morte ai poliziotti impegnati nelle operazioni di controllo durante il ...

Come Sono state fatte le teste mozzate di Gucci : Che si sono viste alla Settimana della moda di Milano, realizzate da una fabbrica romana che si occupa di effetti speciali per Cinecittà The post Come sono state fatte le teste mozzate di Gucci appeared first on Il Post.

In Siria diverse donne Sono state sfruttate sessualmente da operatori umanitari in cambio di aiuti - scrive BBC : BBC News ha scritto di avere saputo che in Siria si sono verificati diversi casi di donne sfruttate sessualmente da uomini impiegati in lavori umanitari, in particolare che consegnano aiuti a nome dell’ONU e di alcune organizzazioni benefiche internazionali. L’ONU ha The post In Siria diverse donne sono state sfruttate sessualmente da operatori umanitari in cambio di aiuti, scrive BBC appeared first on Il Post.

In Nigeria Sono state rapite più di 100 studentesse : In un attacco avvenuto lunedì scorso, di cui sono arrivate notizie precise solo ieri: si pensa che il responsabile sia di nuovo Boko Haram The post In Nigeria sono state rapite più di 100 studentesse appeared first on Il Post.

Elezioni - Grillo : “Non parlatemi di governabilità - le più grandi riforme Sono state fatte da 15 governi diversi in 12 anni” : “Quando sento parlare di governabilità: “il paese ha bisogno di sicurezze, di governi solidi, ha bisogno di affidarsi a un governo solido”. Ma cosa significa? Che tipo di governabilità? Cosa è la governabilità?” A meno di una settimana dal voto, Beppe Grillo pubblica sul proprio blog un monologo sulla “governabilità“. Due minuti e mezzo di video, girato davanti al camino acceso. “Tanto per puntualizzare – ...