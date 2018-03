Sono diventato famoso grazie all' invasione dei miei bambini in diretta alla BBC

huffingtonpost

(Di lunedì 12 marzo 2018) Molti di noi si ricorderanno di Robert E. Kelly, esperto di relazioni politiche del sud-est asiatico. Non per il nome e nemmeno per la fama professionale in quanto tale, ma senz'altro per il simpatico inconveniente che lo vide protagonista giusto un anno fa intv sulla BBC: i due figli di 4 e 9 anni fecero irruzione durante il collegamento, mentre lo studioso parlava dallo studio della sua casa di Busan, Corea del Sud.A ricordare l'episodio è il Corriere della Sera.L'11 marzo scorso, il compunto professor Kelly stava cercando di spiegare ... i delicati risvolti dell'impeachment della presidente Park Geun-hye, esautorata il giorno prima dCorte Costituzionale, quando la porta alle sue spalle si è spalancata e la solennità della questione si è dissolta.La BBC ha addirittura scelto di "celebrare" l'anniversario con l'hashtag #BBCDAD. Un successo ...