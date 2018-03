Smog Cina | allerta arancione a Pechino | bambini e anziani a casa

Emergenza Smog in Cina : stop ai veicoli più inquinanti a Pechino : Per tentare di arginare l’Emergenza smog a Pechino è stato deciso lo stop ai veicoli ad alte emissioni: lo ha reso noto un funzionario del governo locale. Al momento i veicoli con emissioni elevate sono vietati all’interno del sesto raccordo anulare. Lo scarico dei veicoli, le emissioni industriali e il carbone sono tra le cause dell’Emergenza. L'articolo Emergenza smog in Cina: stop ai veicoli più inquinanti a Pechino sembra ...

Cina : un gigantesco purificatore d’aria aiuta a combattere lo Smog : La Cina ha installato nella città di Xian una torre sperimentale da 100 metri per combattere lo smog. Il progetto è dell’Accademia delle scienze, Istituto per l’ambiente, e si tratta di un gigantesco purificatore d’aria, il più grande al mondo. Sarebbero stati osservati miglioramenti della qualità dell’aria in un’area di 10 km quadrati già nei primi mesi di funzionamento: la torre ha prodotto 10 milioni di metri ...