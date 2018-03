Sledge hockey | Paralimpiadi PyeongChang 2018 Tabellone semifinali e finali | date

Sledge hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 : Italia-USA - la semifinale. Data - programma - orario d'inizio e tv : La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming sul sito della Rai. GIOVEDI' 15 MARZO: 04.00 o 12.00 , orario da definire, Italia vs USA , foto Renzo Brico,

Sledge hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 : Italia-USA - la semifinale. Data - programma - orario d’inizio e tv : L’Italia dello Sledge hockey si è qualificata alle semifinali alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri hanno riscritto la storia e per la prima volta potranno lottare per conquistare una medaglia ai Giochi. Si tratta di un traguardo incredibile per Planker e compagni, capaci di battere Norvegia e Svezia per raggiungere un traguardo davvero incredibile. Ora gli azzurri non vogliono smettere di sognare e sono in corsa per ...

Sledge hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 : azzurri EROICI! Svezia al tappeto - storica semifinale per l’Italia! : L’Italia dello Sledge hockey ha riscritto la storia qualificandosi alle semifinali delle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per la prima volta la nostra Nazionale lotterà per le medaglie ai Giochi: gli azzurri hanno realizzato un sogno, hanno compiuto una vera e propria impresa e sono entrati nel mito di questo sport completando una cavalcata davvero incredibile. Dopo aver sconfitto la Norvegia all’esordio e aver perso ...

LIVE Italia-Svezia - Paralimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : gli azzurri per volare in semifinale nello Sledge hockey : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per il torneo di sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri tornano in campo dopo aver battuto la Norvegia e aver perso con il Canada: oggi contro gli scandinavi vanno a caccia di una storica qualificazione alle semifinali. Planker e compagni sono chiamati alla vittoria: un successo pieno ci garantirebbe la qualificazione matematica, un ...

Sledge hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 : Italia sconfitta dal Canada - azzurri in lotta per le semifinali : Niente da fare per l’Italia contro il Canada, vicecampione del Mondo, nella seconda partita del torneo di Sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri, che all’esordio avevano sconfitto la Norvegia compiendo un importante passo verso le semifinali, hanno perso per 10-0 contro la compagine della Foglia d’Acero che si è rivelata decisamente superiore per le nostre qualità tecniche. L’Italia ...

Sledge hockey - Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Norvegia-Italia 2-3. Gli azzurri vincono agli shootout : Esordio positivo per l’Italia dello Sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: gli azzurri hanno battuto agli shootout per 3-2 la Norvegia ed hanno conquistato i primi due punti della competizione, mentre ai nostri avversari ne va comunque uno. L’Italia è stata per due volte avanti e per due volte si è fatta raggiungere, prima di vincere agli shootout. Dopo un primo periodo a reti inviolate, nel quale gli azzurri ...

Sledge hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 – USA favoriti - il Canada ci prova. Italia ousider di lusso : Lo Sledge hockey sarà uno dei due sport di squadra presenti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Otto formazioni si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie: nella Pool A si sfideranno Canada, Italia, Norvegia e Svezia mentre nella Pool B spazio a USA, Corea del Sud, Giappone e Rep. Ceca. Le prime due squadre di ogni girone si qualificheranno alle semifinali che definiranno la composizione del podio. Gli USA sono i ...