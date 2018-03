Sledge hockey | Paralimpiadi PyeongChang 2018 | Italia-USA | la semifinale Data | programma

oasport

(Di lunedì 12 marzo 2018) L’dellosi è qualificata alle semifinali alleInvernali di. Gli azzurri hanno riscritto la storia e per la prima volta potranno lottare per conquistare una medaglia ai Giochi. Si tratta di un traguardo incredibile per Planker e compagni, capaci di battere Norvegia e Svezia per raggiungere un traguardo davvero incredibile. Ora gli azzurri non vogliono smettere di sognare e sono in corsa per salire sul podio a cinque cerchi. La formazione di coach Darin tornerà in campo giovedì 15 marzo per affrontare gli USA in. L’esito dell’incontro è quasi scontato: i Campioni Olimpici e del Mondo sono decisamente troppo forti. L’obiettivo sarà quello di disputare un buon incontro e arrivare preparati alla finale per il bronzo che con buona probabilità giocheremo contro la Corea del Sud (i padroni di casa sembrano non ...