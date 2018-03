Siria | nella Ghouta si continua a morire | all' Onu nuova bozza Usa per la tregua

Siria - mille civili morti sotto le bombe nella Ghouta : 215 bambini : salito a oltre mille il bilancio delle vittime civili di quasi tre settimane di feroci bombardamenti sull'enclave Siriana di Ghouta est. Tra queste ci sono 215 bambini, caduti sotto i raid delle forze ...

Siria - convoglio umanitario Onu entrato nella regione di Ghouta : Un convoglio umanitario dell'Onu, composto da 13 camion, è riuscito a entrare a Ghouta, la regione a est di Damasco nei giorni scorsi al centro di intensi bombardamenti. Lo riporta la Bbc, citando ...

Siria : ong - 62 civili uccisi in raid ieri nella Ghuta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria : lealisti avanzano nella Ghuta - mistero su aereo russo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria - Onu : 'Consentire agli aiuti un accesso sicuro nella Ghouta' : E' sempre più emergenza in Siria, nell'enclave della Ghouta est, ancora sotto assedio. Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres esprime la sua "preoccupazione" per i continui attacchi sul ...

Siria - massacro finale : civili gasati con il cloro - 30 intossicati nella Ghouta. Ieri 90 morti : Siria, massacro finale: civili gasati con il cloro,30 intossicati nella Ghouta. Ieri 90 morti nella Ghouta orientale trenta persone sono state ricoverate con i sintomi di intossicazione da gas cloro. Tra le vittime anche sei bambini e quattro donne. Gli Usa non escludono l’azione militare contro Assad come risposta agli attacchi chimici.Continua a leggere nella […] L'articolo Siria, massacro finale: civili gasati con il cloro,30 ...

Siria - altra strage di bambini nella Ghouta : 80 morti e 300 feriti nei bombardamenti di ieri : altra strage in Siria. Almeno 80 civili sono stati uccisi e altri 300 feriti ieri dai bombardamenti governativi sulla Ghouta orientale, vicino a Damasco, secondo quanto afferma oggi...

Siria : primo convoglio Onu entra nella Ghuta assediata : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Troppo silenzio sui civili Siriani intrappolati nella Ghuta : Assad intende riconquistare tutta la Siria e i suoi alleati di Russia e Iran lo lasciano fare. Mentre la comunità internazionale resta senza voce. Leggi

Siria - ong : 14 morti in bombardamenti su Ghuta nella notte : ?Salgono così ad almeno 709, sempre secondo un bilancio dell'Ondus, i civili uccisi in attacchi Siriani e dei loro alleati russi a partire da una escalation nei bombardamenti cominciata il 18 febbraio scorso in un vista di un'offensiva di terra, che è cominciata negli ultimi giorni

Siria : ong - 14 morti in bombardamenti su Ghuta nella notte : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria - Ong e ONU nella bufera : "Molestie e ricatti alle donne Siriane. Staff dava il cibo in cambio di sesso" : Si tratta dell'ennesimo scandalo che travolge il mondo dorato delle Ong , da tanti ritenuto 'al di sopra di ogni sospetto'. Qualche giorno fa un grosso scandalo ha colpito Oxfam e Plan International, ...

Siria : 'pausa umanitaria' in vigore nella Ghuta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria - Putin : pausa umanitaria nella Ghouta ogni giorno dalle 9 alle 14 : Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto una tregua umanitaria di cinque ore ogni giorno, dalle 9 alle 14, per permettere l’arrivo di convogli umanitari nella Ghouta orientale e in altre zone di conflitto in Siria, a partire dall’enclave curda di Afrin, assediata dall’esercito turco. La pausa quotidiana nei combattimenti servirà anche all’eva...